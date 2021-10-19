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07:03 19.10.2021

Талибы поддержали кампанию ВОЗ по вакцинации афганцев от полиомиелита

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Талибы поддержали кампанию ВОЗ по вакцинации афганцев от полиомиелита

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приветствовала решение руководства движения "Талибан" поддержать кампанию ВОЗ и ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) по вакцинации афганских детей по всей стране от полиомиелита, говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте организации.

Вакцинация от полиомиелита начнется 8 ноября и станет первой подобной акцией за три года.

В результате масштабной кампании прививки получат около трех миллионов детей, в том числе - проживающих в отдаленных районах страны. Полиомиелит, как напоминают в ВОЗ, опасное заболевание, вызывающее паралич и смерть.

Для надежной защиты от инфекции необходим прием нескольких доз пероральной вакцины.

"Чтобы полностью ликвидировать полиомиелит, нам нужен постоянный доступ ко всем детям Афганистана. Это - наш приоритет", - подчеркнул представитель ВОЗ в Афганистане Дапенг Луо, чьи слова цитирует сайт.

По его словам, чтобы полностью ликвидировать полиомиелит, ВОЗ нужен постоянный доступ ко всем детям Афганистана.

В этом году в Афганистане выявлен лишь один случай дикого полиовируса. В подобной ситуации у страны есть все шансы полностью ликвидировать болезнь, считают специалисты ВОЗ. Предстоящая кампания нацелена на предотвращение новой вспышки и смягчение риска передачи инфекции при переходе через границу с Пакистаном. В ходе вакцинации дети в возрасте от шести месяцев до 5 лет месяцев также получат витамин А.

Отмечается, что широкомасштабная кампания по иммунизации от полиомиелита стала возможной благодаря переговорам между представителями ООН и движения "Талибан". Стороны также договорились о возобновлении вакцинации от кори и COVID-19, однако, на первом месте сейчас полиомиелит.

По мнению регионального директора ВОЗ по странам Восточного Средиземноморья Ахмеда Мандхали, стремление руководства талибов как можно скорее начать кампанию по вакцинации от полиовируса свидетельствует о его желании сохранить функционирующую систему здравоохранения и предотвратить вспышки опасных заболеваний.

Представители Международной организации по миграции (МОМ) также сообщили о мерах по поддержке системы здравоохранения Афганистана: в четыре приграничных провинции направлены мобильные медицинские бригады. Помощь будет оказана и лечебным учреждениям в Кабуле.

При этом в ООН подчеркивают свое беспокойство в связи с безопасностью персонала и сообщают, что этот вопрос остается главным пунктом в переговорах с талибами. Движение "Талибан", как сообщается, обещало защищать гуманитарных сотрудников, а также разрешить женщинам из числа такого персонала продолжить работу.

В ВОЗ и ЮНИСЕФ призвали власти на местах помнить о том, что гуманитарные сотрудники и медики сохраняют нейтралитет, их главная забота - оказать помощь жителям Афганистана, которые крайне нуждаются в поддержке.

Теги: #дети #вакцинация #афганистан #воз
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