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06:43 19.10.2021

КНДР произвела запуск одной баллистической ракеты, сообщают в Южной Корее

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КНДР произвела запуск одной баллистической ракеты, сообщают в Южной Корее

КНДР произвела запуск одной баллистической ракеты в сторону Японского моря, сообщает Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS).

По его данным, запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря был произведен из района портового северокорейского города Синпхо (провинция Хамген-Намдо).

Отмечается, что запуск был обнаружен в 10:17 (4:17 по Киеву).

"Разведывательные органы Южной Кореи и Соединенных Штатов в настоящее время проводят тщательный анализ дополнительной информации", - говорится в сообщении JCS.

При этом, администрация президента Южной Кореи заявила, что проведет заседание Совета национальной безопасности в ответ на запуск снаряда Северной Кореей.

Нынешний запуск последовал за серией испытаний оружия Пхеньяном, включая запуск гиперзвуковой ракеты в прошлом месяце.

Теги: #южкорея #кндр #запуск
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