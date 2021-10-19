КНДР произвела запуск одной баллистической ракеты, сообщают в Южной Корее

КНДР произвела запуск одной баллистической ракеты в сторону Японского моря, сообщает Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS).

По его данным, запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря был произведен из района портового северокорейского города Синпхо (провинция Хамген-Намдо).

Отмечается, что запуск был обнаружен в 10:17 (4:17 по Киеву).

"Разведывательные органы Южной Кореи и Соединенных Штатов в настоящее время проводят тщательный анализ дополнительной информации", - говорится в сообщении JCS.

При этом, администрация президента Южной Кореи заявила, что проведет заседание Совета национальной безопасности в ответ на запуск снаряда Северной Кореей.

Нынешний запуск последовал за серией испытаний оружия Пхеньяном, включая запуск гиперзвуковой ракеты в прошлом месяце.