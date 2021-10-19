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06:25 19.10.2021

Киевское метро будет работать на час дольше из-за футбольного матча

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Киевское метро будет работать на час дольше из-за футбольного матча

В связи с проведением на стадионе НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Шахтер" (Донецк) и "Реал" (Мадрид) в ночь с 19 на 20 октября  работа метрополитена будет продлена на один час, сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен" в Фейсбуке.

Отмечается, что начало игры в 22:00.

Также возможно ограничение (закрытие) на вход станции "Олимпийская" перед началом футбольного матча и после окончания игры станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого" из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций.

Теги: #киев #метро #матч
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