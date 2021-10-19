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05:25 19.10.2021

На 84 году жизни умерла заслуженная артистка Украины Мария Гонта

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На 84 году жизни умерла заслуженная артистка Украины Мария Гонта

Заслуженная артистка Украины Мария Гонта умерла на 84 году жизни 18 октября, указано на странице Фейсбук Тернопольского академического украинского драматического театра имени Т.Г.Шевченко.

Актриса приобрела известность, играя в таких спектаклях как "Суета", "Хозяин" И. Карпенко-Карого, "Маклена Граса" М. Кулиша, "Лесная песня" Леси Украинки, "Мать" К. Чапека.

Мария Гонта получила премию им. М. Заньковецкой (2004), орден "Честь и слава Тернопольщины II степени", пожизненную Президентскую стипендию.

 

Теги: #актриса #смерть
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