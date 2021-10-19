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05:10 19.10.2021

При ремонте детсада на Харьковщине директор фирмы-подрядчика завысил стоимость выполненных работ почти на 2 млн грн

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При ремонте детсада на Харьковщине директор фирмы-подрядчика завысил стоимость выполненных работ почти на 2 млн грн

При проведении капитального ремонта детского сада в г. Дергачи Харьковской области директор фирмы-подрядчика существенно завысил стоимость фактически выполненных работ.

"Опираясь на выводы судебной строительно-технической экспертизы следователи выяснили, что стоимость фактически выполненных работ была значительно завышена, что также подтверждается заключением судебно-экономической экспертизы. Сумма незаконной прибыли руководителя ООО составила 1 млн. 957 тыс. 161 грн", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области .

По данным досудебного следствия, в конце 2016 года между представителем горсовета и обществом с ограниченной ответственностью в лице его директора был заключен договор о закупке работ по капитальному ремонту детского сада в Дергачах. Всего между участниками соглашения были подписаны четыре акта приемки выполненных строительных работ на общую сумму более 6 млн грн, которые в течение двух лет были перечислены на счета фирмы-подрядчика. При этом, как установило следствие, фактическая стоимость выполненных работ была почти на 30% меньше . Следователи сообщили предпринимателю о подозрении по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах).

Теги: #детсад #коррупция #харьковская_область
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