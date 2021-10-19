В Харьковской области браконьер незаконно выловил раков почти на 800 тыс.грн

Полицейские обнаружили в Харьковской области в ходе патрулирования прибрежной территории на Печенежском водохранилище браконьера, который занимался незаконным выловом раков.

"Изъятых раков выпустили в водохранилище, таким образом предотвратили ущерб природе на сумму почти 800 тыс.грн", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

По информации правоохранителей, 37-летний мужчина незаконно выловил почти 240 раков.

Сведения о случившемся внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.249 (незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом) Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет.