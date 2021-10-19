Суд отправил под стражу боевика, который стал причиной блокировки миссии ОБСЕ

Боевик Андрей Косяк, освобождение которого требовали незаконные вооруженные формирования, ограничив передвижение Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ взят судом под стражу. Его словили во время разведки боевых позиций украинских войск вблизи линии разграничения в Луганской области, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

"Сейчас Северодонецким городским судом Луганской области подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей", - указано в сообщении.

По данным следствия, в 2017 году житель оккупированного города Алчевск вступил в ряды незаконного вооруженного формирования "6-й отдельный мотострелковый казачий полк им. М. Платова" так называемой "народной милиции ЛНР". Он служил "оператором отделения противотанковой управляемой ракеты". Задачей подразделения было уничтожение подразделений и военной техники Вооруженных Сил Украины, а также получение военного превосходства над противником. Он принимал активное участие в осуществлении вооруженного сопротивления силам и средствам АТО / ООС: наблюдал за перемещением подразделений украинских военных, передавал информацию для координации и ведения боевых действий с применением огнестрельного оружия, военной техники и артиллерийского вооружения.

Кроме того, в ходе досудебного расследования установлено, что с июля 2021 подозреваемый служит "офицером-надзирателем Представительства Специального центра контроля и координации прекращения огня", которое входит в состав так называемой "народной милиции ЛНР".

Луганской областной прокуратуры гражданину Украины сообщено о подозрении в участии в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований (ч. 2 ст. 260 УК Украина).

Как сообщалось, незаконные вооруженные формирования с 17 октября не выпускают сотрудников СММ ОБСЕ из помещения передовой патрульной базы во временно оккупированной Горловке и требуют освобождения задержанного 13 октября Вооруженными Силами Украины члена НВФ, гражданина России Андрея Косяка в районе Золотого. Соответствующий приказ отдал так называемый "мэр" города.