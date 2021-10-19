Харьковчанин-рецидивист, бросивший бутылку с зажигательной смесью на автостоянку, пойдет под суд

Киевская окружная прокуратура Харькова утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении ранее неоднократно судимого жителя города, подозреваемого в поджоге автомобилей на общую сумму более 3,5 млн грн.

Как сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры, мужчине инкриминируется умышленное повреждение имущества путем поджога, повлекшее материальный ущерб в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 194 УК Украины).

"Досудебным расследованием установлено, что 22 июля 2021 года примерно в 03:50 в Киевском районе Харькова, неоднократно судимый харьковчанин... с помощью зажигалки поджег стеклянные бутылки с горючим веществом и перекинул смесь через металлический забор в сторону автомобилей, находящихся на площадке", - говорится в сообщении.

В результате поджога были повреждены несколько автомобилей, которые предприятие арендовало у общества с ограниченной ответственностью. Согласно заключению экспертизы, предприятию-арендатору нанесен материальный ущерб на общую сумму более 3,5 млн.грн.