19 октября: Какой сегодня праздник

19 октября в мире празднуют День балета, в Албании - День беатификации матери Терезы, а в Болгарии - День святого Ивана Рильского. Есть и другие праздники сегодня, есть приметы в этот день, которые расскажут вам о многом, а есть вещи, которые делать нельзя.

День беатификации (причисление к лику блаженных, первая ступень канонизации) выдающейся католической подвижницы нашего времени матери Терезы 19 октября празднуется в Албании как национальный праздник. Сегодня большинство албанцев считают ее самой выдающейся представительницей своего народа. Имя матери Терезы носит международный аэропорт Тираны и самая большая больница албанской столицы.

В 1964 году мать Тереза получила премию имени Джавахарлала Неру, два года спустя — Ватиканскую премию Мира, в 1979 году стала Нобелевским лауреатом.

В 2003 году она была причислена Католической Церковью к лику блаженных, а 4 сентября 2016 года — канонизирована.

Святой Иван Рильский — основатель болгарского отшельничества — считается небесным покровителем болгарского народа.

Он родился примерно в 876 году. В годы царствования болгарского царя Петра Первого (первая половина 10 века) решил удалиться от мира и стал жить отшельником в горе Рила.

Ежегодно во Всемирный день балета, который в этом году приходится на 19 октября, известнейшие мировые театры показывают свое закулисье онлайн.

Увидеть, что такое балет за кулисами, и наблюдать онлайн в режиме живого времени, как занимаются и репетируют ведущие балетные артисты мира, 19 октября 2021 года можно будет в восьмой раз. В 2014 году в Великобритании в Ковент-Гардене родилась идея необычной популяризации именно балета – как особого вида хореографического искусства. Там в залах установили камеры и провели прямую трансляцию репетиций, Королевского балета Великобритании через интернет и социальные сети. Первая трансляция длилась 9 часов. Акция оказалась настолько успешной, что первый же день собрал свыше полумиллиона просмотров.

Балет — это вид сценического искусства, построенный на сочетании музыки и хореографии, зародившийся как придворное искусство во Франции. Хореографическими средствами танцоры передают характеры и чувства персонажей. В основе классических балетов, появившихся в XIX веке, таких как Щелкунчик, Лебединое озеро, Дон Кихот, Жизель лежат сюжеты, драматургический замысел, либретто. Классический танец в них сочетается с характерным (национальным) и пантомимой. В XX веке появился бессюжетный балет. Самая большая балетная труппа в Украине — балет Национальной оперы Украины, основанный в 1897 году.

Православная церковь 19 октября чтит память Фомы — одного из 12 апостолов. Он занимался рыболовством в Галилее до тех пор, пока не услышал обращение к народу Иисуса Христа. Утверждают, что Фома имел внешнее сходство с Христом, потому апостола часто называли "близнецом".

Путешествуя по миру вместе со своим учителем, он с мужеством и гордостью испытывал все тяготы выбранного пути и вскоре был избран ближайшим учеником Иисуса, а после его вознесения "унаследовал" дар изгонять нечисть и исцелять людей.

Фому еще называют Неверующим из-за того, что он не поверил в воскресение Иисуса Христа после смерти. И только, когда лично увидел раны на его теле при распятии, он уверовал и стал прилежным проповедником христианского вероучения.

Наши предки в день Фомы Неверующего подводили итоги, подсчитывали урожай и распределяли запасы на зиму, а после устраиваются посиделки в семейном кругу. Если погреба были полными, люди шли в церковь, чтобы поставить свечку в благодарность святому. Считается, что если 19 октября заготовить много запасов, то зимний период пройдет без проблем, так как апостол покровительствует запасливым людям.

Именины: Архип, Макар, Иван, Никанор, Клавдия и Фома.