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23:30 18.10.2021

Саакашвили призвал власти не препятствовать акциям протеста

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Саакашвили призвал власти не препятствовать акциям протеста

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в Руставской тюрьме, обратился к госслужащим с призывом не разгонять мирные акции протеста.

"Призываю спецназовцев и полицейских, не разгонять мирные акции протеста своего народа, народа, который они должны защищать", - написал Саакашвили на своей странице в Facebook в понедельник.

Он отметил, что 14 октября в Тбилиси собрались "60 тысяч человек, которые потребовали освобождения страны, а не только освобождения лично меня".

"Такое собрание людей - безошибочный знак, что у режима нет никакой опоры в обществе", - написал Саакашвили.

Ранее пенитенциарная служба Грузии сообщала, что Саакашвили в Руставской тюрьме лишен права осуществлять телефонные звонки. Об интернете служба не сообщала, но общается Саакашвили с посетителями через стеклянное окно по телефону в тюремной приемной комнате.

Ныне гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

Теги: #грузия #саакашвили #ситуация #мнение
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