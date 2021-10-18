Зеленский: Вакцинация - единственная альтернатива локдауна в Украине

Система здравоохранения Украины готова к увеличению количества случаев заболевания COVID-19, однако единственной альтернативой введению локдауна является вакцинация, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу ICTV в рамках программы "Свобода слова".

"На этом перепутье есть два пути: вакцинация (или - ИФ) локдаун. Мы каждый день находимся перед этим вызовом и перед этим выбором. Я очень против локдауна – из-за экономики", - цитирует Зеленского пресс-служба.

Президент отметил, что благодаря росту экономики в Украине в следующем году можно будет увеличить минимальную зарплату врача до 20 тыс. грн, а среднего медицинского персонала - до 13,5 тыс. грн.

Владимир Зеленский отметил, что система здравоохранения готова к росту заболеваемости COVID-19. В то же время, несмотря на обеспеченность больниц кислородом, медицинские учреждения не смогут выдержать большого количества больных, поэтому единственным способом избежать такой ситуации является вакцинация.

"Когда у тебя растет количество людей, ни одна система не выдержит. У нас сегодня одна из крупнейших в Европе систем по количеству тысяч коек, готовности по кислороду. Но 300 или 500 тыс. (больных. - ИФ) никто не выдержит", - сказал президент.

Поэтому, по словам главы государства, граждане должны массово вакцинироваться, чтобы избежать усиления карантина в стране. Со своей стороны представители власти должны собственным примером доказывать необходимость прививок.