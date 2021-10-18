Украина готова к третьей волне COVID-19 - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил ,что страна готова к третьей волне коронавируса.

"Третья волна – волна (вируса – ИФ) "Дельта". Во-первых, мы должны понимать, что она пришла в Украину позднее, чем в Европу и это было, начиная с первой волны COVID – к нам немного позднее приходило. Сейчас мы видим такие цифры и начинаем сравнивать с Европой. Пик "Дельты" сегодня и в ближайшие две недели будет угасать, мне так кажется. И не просто кажется, я знаю ту или иную информацию из министерства здравоохранения, из СНБО. Главное, в этом вопросе понять, насколько ты готов. Считаю, что Украина готова", - заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу ICTV в рамках программы "Свобода слова".

По словам президента, за сутки в Украине разворачивается до 90 тысяч коек в инфекционных больницах с кислородом, с аппаратами искусственной вентиляции легких и т.д.

"У нас все готово. Есть скорые. Это очень большое достижение нашей медицинской системы", - сказал он.