События

22:30 18.10.2021

Украина готова к третьей волне COVID-19 - Зеленский

1 мин читать
Украина готова к третьей волне COVID-19 - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил ,что страна готова к третьей волне коронавируса.

"Третья волна – волна (вируса – ИФ) "Дельта". Во-первых, мы должны понимать, что она пришла в Украину позднее, чем в Европу и это было, начиная с первой волны COVID – к нам немного позднее приходило. Сейчас мы видим такие цифры и начинаем сравнивать с Европой. Пик "Дельты" сегодня и в ближайшие две недели будет угасать, мне так кажется. И не просто кажется, я знаю ту или иную информацию из министерства здравоохранения, из СНБО. Главное, в этом вопросе понять, насколько ты готов. Считаю, что Украина готова", - заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу ICTV в рамках программы "Свобода слова".

По словам президента, за сутки в Украине разворачивается до 90 тысяч коек в инфекционных больницах с кислородом, с аппаратами искусственной вентиляции легких и т.д.

"У нас все готово. Есть скорые. Это очень большое достижение нашей медицинской системы", - сказал он.

Теги: #коронавирус #готовность #больницы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:32 18.10.2021
Латвия вводит локдаун

Латвия вводит локдаун

19:34 18.10.2021
В больницах Киева заняты 70% мест для больных Covid-19, это основание для введения "красной зоны"- Радуцкий

В больницах Киева заняты 70% мест для больных Covid-19, это основание для введения "красной зоны"- Радуцкий

11:07 18.10.2021
Первая нитка "Северного потока 2" заполнена техническим газом и готова к работе

Первая нитка "Северного потока 2" заполнена техническим газом и готова к работе

08:40 18.10.2021
Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 240 млн

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 240 млн

08:16 18.10.2021
В Украине за сутки зафиксировано 9 524 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровело 3 421 человек, 177 умерло

В Украине за сутки зафиксировано 9 524 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровело 3 421 человек, 177 умерло

08:16 17.10.2021
В Украине за сутки зафиксировано 11288 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 3541 человек, 219 умерли

В Украине за сутки зафиксировано 11288 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 3541 человек, 219 умерли

14:38 16.10.2021
В Латвии отмечен антирекорд по суточной заболеваемости COVID-19

В Латвии отмечен антирекорд по суточной заболеваемости COVID-19

12:00 16.10.2021
В РФ новый антирекорд по числу заболевших коронавирусом: за сутки заразились 33,2 тыс. человек, максимальные за пандемию 1002 смерти

В РФ новый антирекорд по числу заболевших коронавирусом: за сутки заразились 33,2 тыс. человек, максимальные за пандемию 1002 смерти

10:08 16.10.2021
ЕС направил помощь Румынии для преодоления кризиса с COVID-19

ЕС направил помощь Румынии для преодоления кризиса с COVID-19

08:21 16.10.2021
В Украине за сутки зафиксировано 12 983 новых случая заболевания СOVID-19, выздоровело 5 874 человека, 277 умерло

В Украине за сутки зафиксировано 12 983 новых случая заболевания СOVID-19, выздоровело 5 874 человека, 277 умерло

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Кривом Роге найден мертвым брат погибшего два месяца назад мэра города

Более трети украинских школ находятся на каникулах с 18 октября

Во Львове приостановили работу ночных клубов

"Нафтогаз" подал возражения против сертификации "Северного потока-2" германскому регулятору - глава правления НАК

Пик текущей волны пандемии COVID-19 можно ожидать в конце октября – середине ноября – главсанврач

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский: Вакцинация - единственная альтернатива локдауна в Украине

Еще три страны ЕС в ближайшее время задекларируют европейскую перспективу Украины - Зеленский

Зеленский рассчитывает на утверждение прокурора САП до конца года

Зеленский: Реформа судебной системы и антикоррупционная реформа вскоре ускорятся

Тарифы на электроэнергию в Украине не растут, хотя на мировом рынке ее цена увеличивается - Зеленский

ЕС планирует закрыть границы для граждан Украины из-за всплеска коронавируса в стране - СМИ

Главы МИД ЕС расставили приоритеты в сотрудничестве со странами "Восточного партнерства" - Боррель

Мотовиловец может стать первым замглавы фракции "Слуга народа" - Арахамия

В заседании фракции "Слуга народа" участвовал руководитель парламента Стефанчук - Гетманцев

Буймистер: "Слуга народа" приняла решение инициировать моё исключение из фракции без моего присутствия

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА