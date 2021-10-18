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22:16 18.10.2021

Еще три страны ЕС в ближайшее время задекларируют европейскую перспективу Украины - Зеленский

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Еще три страны ЕС в ближайшее время задекларируют европейскую перспективу Украины - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что вскоре увеличится количество государств - членов Европейского Союза, которые письменно на двустороннем уровне поддержат европейскую перспективу Украины.

"Мы начали в этом году готовить двусторонние декларации со странами ЕС о поддержке европейской перспективы Украины. Когда Украина и страны Евросоюза решат, что Украина может быть членом ЕС, то та или иная страна, с которой мы подписываем эту декларацию, точно проголосует за нас", - цитирует пресс-служба главы государства интервью Зеленского телеканалу ICTV в рамках программы "Свобода слова".

Глава государства напомнил, что уже четыре страны - члены Европейского Союза подписали такие декларации, еще три документа будут подписаны в ближайшее время.

"То есть уже будет семь стран из 27. Шаг за шагом мы это сделаем. Я очень этого хочу, поэтому будем двигаться вперед", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и президент Европейского совета Шарль Мишель поддерживают нашу страну и отмечают прогресс в осуществлении реформ, о чем шла речь, в Совместном заявлении по итогам 23-го саммита Украина - Европейский Союз.

"Но мы понимаем, что членство Украины в Европейском Союзе должно быть поддержано 27 государствами - членами ЕС", - добавил глава государства.

Президент Украины отметил, что есть страны, с которыми нужно будет больше работать по этому вопросу. Поэтому идет соответствующая работа и общение отдельно с каждым государством.

Теги: #ес #декларации #подписание
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