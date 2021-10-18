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21:54 18.10.2021

Тарифы на электроэнергию в Украине не растут, хотя на мировом рынке ее цена увеличивается - Зеленский

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Тарифы на электроэнергию в Украине не растут, хотя на мировом рынке ее цена увеличивается - Зеленский

Тарифы на электроэнергию в Украине не растут, хотя на мировом рынке ее цена увеличивается, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу ICTV в рамках программы "Свобода слова".

"У нас электроэнергия осталась (по цене - ИФ) такая же, как была до отопительного сезона. И наоборот - цена уменьшилась для малообеспеченных людей. И я убежден, что, несмотря на эти вызовы - а они сложные, - мы идем в отопительный сезон со стабильной политикой", - цитирует Зеленского пресс-служба.

Президент отметил, что в определенных регионах сейчас есть некоторые технические вопросы, которые будут решены. Он напомнил, что во время заседания Конгресса местных и региональных властей, которое состоялось в Киеве 30 сентября, был подписан Меморандум между правительством, НАК "Нафтогаз Украины" и представителями местной власти о неповышении тарифов.

"НАК "Нафтогаз Украины" и центральная власть гарантируют две вещи: конкретную стабильную цену и стабильный объем (газа. - ИФ). Далее есть технические вопросы, юридические и политические вопросы некоторых представителей местной власти. Все это, я уверен, будет урегулировано, и все получат - не могу сказать, что по желаемой цене - но в любом случае это будет нормальная цена", - сказал президент.

Он добавил, что руководителю НАК "Нафтогаз Украины" Юрию Витренко поставлена задача постоянно находиться в диалоге с представителями местной власти и помогать в решении тех или иных энергетических проблем.

По ситуации в Европе, Владимир Зеленский отметил, что после завершения строительства проекта "Северный поток – 2" очень важно, чтобы к нему были применены требования Третьего энергетического пакета ЕС. Но против этого выступает Россия, поэтому использует свои объемы газа для давления на Европу. И сегодня можно наблюдать неожиданно высокие цены на газ на европейских рынках.

"Северный поток – 2" - современное оружие ... Появилась новое оружие - энергетическое. Последствий этого оружия никто еще не знает - зиму мы не прошли, Европа зиму не прошла. Посмотрим, что будет весной", - отметил президент.

Однако, по словам главы государства, Украина должна быть на шаг впереди, а не просто реагировать на текущую ситуацию, ведь после этой зимой придет следующая, а действующий контракт на транзит российского газа по территории Украины заканчивается в 2024 году.

"Поэтому трансформацию энергобезопасности Украины мы точно будем готовить и точно в ближайшее время покажем людям", - резюмировал Владимир Зеленский.

Теги: #газ #электроэнергия #тарифы
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