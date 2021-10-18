ЕС планирует закрыть границы для граждан Украины из-за всплеска коронавируса в стране - СМИ

Европейский Союз планирует на этой неделе исключить Украину из "зеленого списка" безопасных стран, чьим гражданам разрешено въезжать в страны союза без ковидных ограничений, сообщил журналист издания "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Позднее на этой неделе Украина будет исключена из рекомендованного ЕС списка COVID- безопасных для путешествий третьих стран. Она была добавлена (в список – ИФ) в середине июля, но всплеск недавних случаев означает, что страна больше не будет оставаться в списке", - написал журналист в Твиттере в понедельник.