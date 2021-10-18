Мотовиловец может стать первым замглавы фракции "Слуга народа" - Арахамия

Народный депутат Андрей Мотовиловец может стать первым заместителем председателя фракции "Слуга народа" в случае избрания Александра Корниенко на должность первого вице-спикера, сообщил глава фракции Давид Арахамия.

"Я бы хотел, чтобы это был Андрей Мотовиловец... Давайте мы сначала дождемся, когда господин Корниенко сложит полномочия в нашей фракции, когда освободится это место. Я буду настаивать на кандидатуре господина Мотовиловца, потому что он фактически уже сейчас осуществляет эту деятельность, он мне очень активно помогает в формировании повестки дня, согласовании расписания законопроектов", - сказал он на брифинге в понедельник вечером.

На уточняющий вопрос, есть поддержка этой кандидатуры внутри фракции, Арахамия подчеркнул, что он может самостоятельно выбирать первого заместителя главы фракции.

В настоящее время Мотовиловец возглавляет Киевскую областную организацию партии "Слуга народа", а также является членом парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.