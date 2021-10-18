Буймистер: "Слуга народа" приняла решение инициировать моё исключение из фракции без моего присутствия

Народный депутат Людмила Буймистер заявила, что фракция "Слуга народа" приняла решение инициировать ее исключение из своего состава без ее присутствия на заседании фракции в понедельник.

"Во-первых, голосование проходило без моего присутствия на фракции (на ее заседании 18 октября - ИФ), меня в тот момент ещё не было на фракции. Я так понимаю, что это было очень быстро, в первые минуты", - сказала Буймистер журналистам в понедельник вечером.

"Как мне пересказали коллеги, основой причиной, названной Давидом Арахамией (главой фракции - ИФ), было то, что я часто появляюсь на экранах телевидения, что часто общаюсь с журналистами и рассказываю позицию, отличающуюся от основной во фракции, касательно того, что происходит в стране", - добавила парламентарий.