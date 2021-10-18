В "Слуге народа" проводят консультации по кандидатам на пост первого заместителя главы фракции - Гетманцев

Фракция "Слуга народа" проводит консультации по кандидатурам на пост первого заместителя главы фракции, который станет вакантным в случае избрания Александра Корниенко первым вице-спикером Верховной Рады, сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (фракция "Слуга народа").

"При живом первом заместителе обсуждать кандидатуры, наверное, рано... но мы с вами можем сказать, что делегируем Александра Сергеевича (Корниенко - ИФ) на эту высокую должность (первого вице-спикера - ИФ) в Верховную Раду, поэтому действительно консультации идут. Фамилий я вам сейчас не назову, но это не только заместители главы фракции", - рассказал Гетманцев на брифинге вечером в понедельник.

Он уточнил, что решение фракции по этому вопросу может быть принято позже - "не на этой неделе".

Как сообщалось, 7 октября парламент отправил в отставку председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Спикером парламента 8 октября избрали Руслана Стефанчука, который занимал должность первого заместителя председателя Верховной Рады. Ожидается, что избрание вице-спикера парламента состоится на следующей пленарной неделе, на должность претендуют Александр Корниенко (фракция "Слуга народа") и София Федына ("Европейская солидарность").

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в случае назначения первым заместителем председателя Верховной Рады Корниенко сможет остаться главой партии "Слуга народа" и совмещать две должности.