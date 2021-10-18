События

20:48 18.10.2021

В "Слуге народа" проводят консультации по кандидатам на пост первого заместителя главы фракции - Гетманцев

1 мин читать
В "Слуге народа" проводят консультации по кандидатам на пост первого заместителя главы фракции - Гетманцев

Фракция "Слуга народа" проводит консультации по кандидатурам на пост первого заместителя главы фракции, который станет вакантным в случае избрания Александра Корниенко первым вице-спикером Верховной Рады, сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (фракция "Слуга народа").

"При живом первом заместителе обсуждать кандидатуры, наверное, рано... но мы с вами можем сказать, что делегируем Александра Сергеевича (Корниенко - ИФ) на эту высокую должность (первого вице-спикера - ИФ) в Верховную Раду, поэтому действительно консультации идут. Фамилий я вам сейчас не назову, но это не только заместители главы фракции", - рассказал Гетманцев на брифинге вечером в понедельник.

Он уточнил, что решение фракции по этому вопросу может быть принято позже - "не на этой неделе".

Как сообщалось, 7 октября парламент отправил в отставку председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Спикером парламента 8 октября избрали Руслана Стефанчука, который занимал должность первого заместителя председателя Верховной Рады. Ожидается, что избрание вице-спикера парламента состоится на следующей пленарной неделе, на должность претендуют Александр Корниенко (фракция "Слуга народа") и София Федына ("Европейская солидарность").

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в случае назначения первым заместителем председателя Верховной Рады Корниенко сможет остаться главой партии "Слуга народа" и совмещать две должности.

Теги: #заместитель #фракция #слуга_народа
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:59 18.10.2021
Мотовиловец может стать первым замглавы фракции "Слуга народа" - Арахамия

Мотовиловец может стать первым замглавы фракции "Слуга народа" - Арахамия

20:51 18.10.2021
В заседании фракции "Слуга народа" участвовал руководитель парламента Стефанчук - Гетманцев

В заседании фракции "Слуга народа" участвовал руководитель парламента Стефанчук - Гетманцев

20:49 18.10.2021
Буймистер: "Слуга народа" приняла решение инициировать моё исключение из фракции без моего присутствия

Буймистер: "Слуга народа" приняла решение инициировать моё исключение из фракции без моего присутствия

19:48 18.10.2021
"Слуга народа" инициирует процедуру исключения Буймистер из фракции – пресс-секретарь

"Слуга народа" инициирует процедуру исключения Буймистер из фракции – пресс-секретарь

15:32 08.10.2021
Отозвать Третьякову с поста главы комитета возможно, изменив постановление, но таких инициатив пока нет - Корниенко

Отозвать Третьякову с поста главы комитета возможно, изменив постановление, но таких инициатив пока нет - Корниенко

13:02 08.10.2021
Кадровые ротации в Кабмине фракция "Слуга народа" обсудит 18 октября - Арахамия

Кадровые ротации в Кабмине фракция "Слуга народа" обсудит 18 октября - Арахамия

12:38 08.10.2021
Все фракции парламента подписали письмо для отстранения Третьяковой от пленарных заседаний - Арахамия

Все фракции парламента подписали письмо для отстранения Третьяковой от пленарных заседаний - Арахамия

12:09 08.10.2021
В "Слуге народа" намерены обсудить политические последствия для Третьяковой в связи с ее высказыванием о смерти Полякова

В "Слуге народа" намерены обсудить политические последствия для Третьяковой в связи с ее высказыванием о смерти Полякова

15:57 07.10.2021
С каждым депутатом фракции, не поддержавшим отставку Разумкова, будет разговор - Арахамия

С каждым депутатом фракции, не поддержавшим отставку Разумкова, будет разговор - Арахамия

20:51 06.10.2021
Разумков предположил, что Корниенко может стать первым вице-спикером

Разумков предположил, что Корниенко может стать первым вице-спикером

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Кривом Роге найден мертвым брат погибшего два месяца назад мэра города

Более трети украинских школ находятся на каникулах с 18 октября

Во Львове приостановили работу ночных клубов

"Нафтогаз" подал возражения против сертификации "Северного потока-2" германскому регулятору - глава правления НАК

Пик текущей волны пандемии COVID-19 можно ожидать в конце октября – середине ноября – главсанврач

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕС планирует закрыть границы для граждан Украины из-за всплеска коронавируса в стране - СМИ

Главы МИД ЕС расставили приоритеты в сотрудничестве со странами "Восточного партнерства" - Боррель

Спецпредставитель ЕС по правам человека принял приглашение Кулебы посетить админграницу с Крымом

Зеленский подписал закон о направлении средств госбюджета на армию, соцподдержку и инфраструктурные проекты

В Кривом Роге найден мертвым брат погибшего два месяца назад мэра города

Порошенко обсудил с Квин дальнейшую помощь США в противодействии агрессии России против Украины

В больницах Киева заняты 70% мест для больных Covid-19, это основание для введения "красной зоны"- Радуцкий

В Киеве на школьных стульях расхищено 450 тыс грн, о подозрении извещен четвертый фигурант

Антикоронавирусные ограничения в Германии могут отменить в конце ноября

Российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим тишины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА