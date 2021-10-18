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20:09 18.10.2021

Спецпредставитель ЕС по правам человека принял приглашение Кулебы посетить админграницу с Крымом

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Спецпредставитель ЕС по правам человека принял приглашение Кулебы посетить админграницу с Крымом

Специальный представитель Европейского Союза по правам человека Имон Гилмор принял приглашение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы посетить во время своего следующего визита в Украину административную границу с Автономной Республикой Крым, чтобы воочию ознакомиться с последствиями российской оккупации", сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

По данным МИД Украины, Гилмор впервые находится в Украине с визитом. В ходе встречи с Кулебой он поздравил главу украинской дипломатии с успешным запуском Крымской платформы. Собеседники договорились активизировать взаимодействие с целью реализации ее задач, прежде всего на правозащитном и санкционного направлениях, а также обсудили ситуацию с правами человека на временно оккупированных территориях Украины.

В свою очередь, Кулеба призвал Специального представителя ЕС приложить усилия для освобождения украинцев, которых РФ незаконно удерживает за решеткой, в частности, первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла, внештатного журналиста Радио Свобода Владислава Есипенко и других.

Теги: #крым #ес #мид
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