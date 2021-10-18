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20:03 18.10.2021

Зеленский подписал закон о направлении средств госбюджета на армию, соцподдержку и инфраструктурные проекты

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Зеленский подписал закон о направлении средств госбюджета на армию, соцподдержку и инфраструктурные проекты

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 1807-ІХ о внесении изменений в государственный бюджет на 2021 год, принятый Верховной Радой 8 октября.

"Согласно подписанному документу, увеличены показатели доходов и расходов госбюджета-2021 по общему фонду на 39,6 млрд грн. В частности, повышение доходов предусмотрено благодаря налогу на прибыль предприятий - на 30 млрд грн; НДС с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения - на 2 млрд грн; НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров - на 6,9 млрд грн; сборов на обязательное государственное пенсионное страхование при приобретении права собственности на легковые автомобили - на 0,75 млрд грн", - сообщает пресс-служба главы государства.

Полученные дополнительные средства будут направлены на решение неотложных социальных вопросов и реализацию инфраструктурных проектов. В частности, 12,05 млрд грн будут направлены на льготы и жилищные субсидии гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг. Ещё 15 млрд грн будут выделены на развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения.

На выплату денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных сил Украины выделены 4,1 млрд грн, 2 млрд грн – на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения.

Ещё 1 млрд грн будет направлен на погашение задолженности по заработной плате сотрудникам государственных угледобывающих предприятий.

Также средства предусмотрены на субвенции местным бюджетам для реализации инфраструктурных проектов, развития объектов социально-культурной сферы и осуществления мероприятий по социально-экономическому развитию территорий (1,5 млрд грн и 2,5 млрд грн соответственно).

На субвенции местным бюджетам для денежной компенсации за жилые помещения для внутренне перемещенных лиц, принимавших участие в антитеррористической операции, и для участников Революции Достоинства будут направлено соответственно 282 млн грн и 4 млн грн.

Теги: #финансирование #бюджет #закон
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