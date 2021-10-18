Порошенко обсудил с Квин дальнейшую помощь США в противодействии агрессии России против Украины

Пятый президент Украины, народный депутат фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко встретился с временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин, сообщает пресс-служба политсилы в понедельник.

"Стороны обсудили дальнейшую помощь со стороны США в противодействии продолжающейся агрессии России против Украины. Подчеркнута важность укрепления международного единства и солидарности с Украиной для обеспечения деоккупации Донбасса и Крыма", - указывается в сообщении.

Отдельное внимание стороны уделили состоянию реформ в Украине, в частности в сфере верховенства права и правосудия, корпоративного управления и стойкости государственных институтов.

Собеседники подчеркнули, что эффективная борьба с коррупцией должна оставаться среди неоспоримых приоритетов Украины и проводиться правовым, юридически обоснованным способом.

Также Порошенко и Квин обсудили проблематику обеспечения энергетической безопасности Украины в контексте попыток России использовать газ как политическое оружие.

Порошенко выразил благодарность за неизменную солидарность с Украиной на основе двухпартийной поддержки США.