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19:48 18.10.2021

"Слуга народа" инициирует процедуру исключения Буймистер из фракции – пресс-секретарь

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"Слуга народа" инициирует процедуру исключения Буймистер из фракции – пресс-секретарь

Фракция "Слуга народа" решила инициировать процедуру исключения депутата Людмилы Буймистер из состава фракции, сообщила спикер фракции Юлия Палийчук.

"На заседании фракции "Слуга народа" принято решение инициировать процедуру исключения Людмилы Буймистер из состава (фракции – ИФ)", - написала Палийчук в телеграм-канале.

При этом руководитель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев на брифинге в понедельник вечером объяснил, что далее фракция оформит это решение и направит его руководству парламента.

"Мы обсудили этот вопрос на фракции: фракция проголосовала практически одноголосно, там несколько было людей, которые воздержались или проголосовали против. Сейчас мы оформим это решение, обычно такие решения мы оформляем письменно, то есть каждый депутат подписывается в подписных листах, и направим руководству Верховной Рады для оглашения в зале", - сказал он.

Кроме того, на уточняющий вопрос, каковы формальные причины для этого решения, парламентарий отметил, что стоит обратить внимание на результаты голосования Буймистер за вопросы, имеющие принципиальное значение для политической программы партии "Слуга народа". По его словам, в частности, речь идёт о голосовании "красной кнопкой" в отношении законопроекта об олигархах.

"Есть определенная публичная политическая позиция депутата, которая не совпадают с позицией фракции в целом и откровенно ей противоречит. Поэтому данное решение, очевидно, назрело, это решение, очевидно, имеет под собой основания", - уточнил Гетманцев.

Ранее первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что фракция рассматривает возможность исключения из своего состава Буймистер, которая голосовала против принятия "закона об олигархах".

 

Теги: #фракция #исключение #партия
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