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19:17 18.10.2021

В Киеве на школьных стульях расхищено 450 тыс грн, о подозрении извещен четвертый фигурант

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В Киеве на школьных стульях расхищено 450 тыс грн, о подозрении извещен четвертый фигурант

Печерская окружная прокуратура Киева в рамках производства про растрату и присвоение средств, выделенных на закупку школьной мебели, в понедельник сообщила о подозрении четвертом фигуранту - физическому лицу предпринимателю, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Управление образования и инновационного развития Печерской райгосадминистрации заключило с победителем тендера договор о поставке школьных стульев в количестве 1470 шт. на общую сумму 940,8 тыс грн (то есть 640 грн за единицу). При этом установлено, что поставленная мебель не соответствует техническим требованиям проведенных публичных закупок, а их стоимость завышена более чем в два раза. Указанные действия повлекли убытки столичному бюджету на сумму более 450 тыс грн", - говорится в сообщении.

В ходе расследования установлено, что победитель тендера, а также проигравший его участник подавали документы с одного IP-адреса, создавая таким образом видимость конкуренции.

Кроме того, установлено, что подозреваемый до заключения договора подряда обеспечил приобретение на подставное лицо у реального производителя ровно 1 тыс 470 стульев по 291 грн за единицу и в дальнейшем фиктивно продал их победителю тендера по завышенной стоимости, хотя фактически стулья находились у производителя. "Таким образом, подозреваемый способствовал преступным действиям должностных лиц Управления образования и инновационного развития Печерской РГА о растрате бюджетных средств. Действия физического лица предпринимателя квалифицированы по ч.5 ст.27 ч.4 ст.191 Уголовного кодекса Украины", - отметили в прокуратуре.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Теги: #школа #мебель #хищение
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