Антикоронавирусные ограничения в Германии могут отменить в конце ноября

Глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан считает, что так называемое "эпидемиологическое положение" в Германии можно будет отменить в конце ноября.

Такое заявление он сделал в ходе консультаций региональных министров здравоохранения ФРГ, сообщил в понедельник немецкий телеканал NTV.

В настоящее время немецкий институт Роберта Коха оценивает ситуацию с пандемией коронавируса как "умеренную", поэтому 25 ноября 2021 года можно будет отменить ношение масок, ограничения контактов и правила соблюдать дистанцию между гражданами.

Ограничительные меры по подавлению пандемии коронавируса были введены в Германии 28 марта 2020 года.