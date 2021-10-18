Антикоронавирусные ограничения в Германии могут отменить в конце ноября
Глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан считает, что так называемое "эпидемиологическое положение" в Германии можно будет отменить в конце ноября.
Такое заявление он сделал в ходе консультаций региональных министров здравоохранения ФРГ, сообщил в понедельник немецкий телеканал NTV.
В настоящее время немецкий институт Роберта Коха оценивает ситуацию с пандемией коронавируса как "умеренную", поэтому 25 ноября 2021 года можно будет отменить ношение масок, ограничения контактов и правила соблюдать дистанцию между гражданами.
Ограничительные меры по подавлению пандемии коронавируса были введены в Германии 28 марта 2020 года.