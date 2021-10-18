Украина и ЮАР возобновили контакты после 23 лет перерыва

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел с министром международных отношений и сотрудничества Южно-Африканской Республики Наледи Пандор телефонный разговор, который стал первым контактом глав МИД с 1998 года.

"Министры договорились возобновить полноценный двусторонний диалог, провести политические консультации между внешнеполитическими ведомствами, развивать торговлю и научно-техническое сотрудничество", - сообщает пресс-служба МИД Украины в понедельник.

Отмечается, что стороны обсудили также расширение договорно-правовой базы отношений и сотрудничество в рамках международных организаций.

Кулеба предложил южноафриканской стороне направить в Украину торговую миссию для изучения возможностей развития сотрудничества.

"Восстанавливая диалог с ЮАР после 23 лет перерыва, мы создаем дополнительные возможности для наших компаний, в частности в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности, энергетики, судостроения, туризма", - подчеркнул он.

Министр напомнил, что Стратегия внешнеполитической деятельности Украины уделяет особое внимание развитию отношений со странами Африки.

Стороны договорились о дальнейшем тесном сотрудничестве. Наледи Пандор приняла приглашение Дмитрия Кулебы посетить Украину в следующем году.