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16:40 18.10.2021

Более трети украинских школ находятся на каникулах с 18 октября

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Более трети украинских школ находятся на каникулах с 18 октября

35,5% учреждений общего среднего образования в Украине находятся на осенних каникулах с понедельника, 18 октября, сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

"Как вы знаете, из-за стремительного роста количества новых случаев COVID-19 по всей Украине МОН рекомендовало учреждениям общего среднего образования объявить каникулы с 18 октября. На сегодня каникулы начались в 5 125 учреждениях общего среднего образования Украины - это 35,5% от их общего количества", - написал Шкарлет в своем Телеграм-канале.

По его словам, больше всего таких заведений в следующих областях: Харьковская - 99% от общего количества в области; Сумская - 94,3%; Киевская - 77%; Донецка - 71,1%; Запорожская - 65,4%.

 

Теги: #каникулы #школы
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