События

16:34 18.10.2021

Законопроект о столице не предусматривает ограничений полномочий мэра Киева – нардеп Безгин

3 мин читать
Законопроект о столице не предусматривает ограничений полномочий мэра Киева – нардеп Безгин

Член комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Виталий Безгин (фракция "Слуга народа") опроверг сообщения в СМИ о том, что законопроект № 2143-З о столице предусматривает ограничения полномочий городского головы Киева.

"В СМИ пишут, что данный законопроект призван ограничить полномочия действующего мэра Киева. Я постоянно повторяю и напоминаю, что это не соответствует действительности. Данный законопроект, наоборот, восстанавливает в Киеве местное самоуправление … Полномочия действующего мэра не будут урезаны. Его полномочия будут расширены в связи с тем, что он возглавит независимый орган самоуправления. Это четко прописано в статье 8-ой законопроекта. Ни одного посягательства на его полномочия нет", - заявил Безгин на презентации проекта закона о столице в понедельник.

Он уточнил, что досрочные выборы мэра Киева не планируются.

"Мэр Киева избран в 2020 году. Не стоит ожидать каких-либо досрочных выборов. Следующие местные выборы состоятся через 4 года. Если Киевский городской совет захочет самороспуска – это их право", - подчеркнул он.

По его словам, документ предусматривает разделение должностей городского головы Киева и главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). Соответственно, КГГА получит исключительно наблюдательные функции, а независимый орган самоуправления Киева - хозяйственные.

Кроме того, законопроект разделяет полномочия на уровне Киева и районных советов, которые впоследствии будут созданы. Для этого предусмотрен переходный период. В деятельность районных советов центральная исполнительная власть также не будет иметь права вмешиваться.

Что касается внедрения в КГГА поста префекта (наблюдателя, обеспечивающего законность – ИФ), как отметил Безгин, "получение им каких-либо сверхполномочий не соответствует действительности, поскольку проводится четкая параллель законопроекта 2143-З с законопроектом про местные государственные администрации 4298, когда в случае нарушения закона или Конституции глава КГГА сможет обращаться в суд по упрощенной процедуре".

"Более того, закон о столице опирается на законопроект про местные государственные администрации, который и в части наблюдения, и в целом поддержан публично Ассоциацией городов Украины, которую возглавляет Виталий Кличко", - сказал он.

Безгин также подчеркнул, что законопроект о столице дорабатывался и совершенствовался именно на основании выводов Совета Европы.

По словам заместителя министра развития общин и территорий Вячеслава Негоды, "все существующие 1469 территориальных громад в Украине плюс город Киев" с 1 января 2021 года являются равными по статусу, перед бюджетным кодексом, уровню налоговых поступлений и расходам.

"Почему мы не говорим 1470 громад? Единственная территориальная громада – город Киев, почему-то на протяжении долгих лет фактически остается под полной юрисдикцией и контролем исполнительной власти. Она имеет такие же права на самоуправление, как и все остальные", - сказал он.

Он также подчеркнул, что система организации местного самоуправления в городе Киев не отвечает Европейской Хартии местного самоуправления.

"Функции местного самоуправления фактически в Киеве выполняет исполнительная власть, хотя их разделение по Конституции ограничений не имеет. Кроме того, в Конституции отмечено, что город Киев может иметь закон, в котором будут определены особенности осуществления местного самоуправления с учетом того, что выполняются столичные функции. Это право предусмотрено Конституцией, и мы должны его реализовать для того, чтобы киевляне ощутили эффективность самоуправления в своем городе", - отметил Негода.

Ранее председатель парламента Руслан Стефанчук сообщил, что профильный комитет Верховной Рады может через две недели подготовить законопроект №2143-3 о столице к рассмотрению во втором чтении.

В первом чтении законопроект был принят Верховной Радой 3 октября 2019 года.

Целью законопроекта, согласно пояснительной записке к нему, является оптимизация системы органов местного самоуправления и исполнительной власти в столице Украины путем уточнения полномочий этих органов, а также исключения из системы управления Киева возможности монополизации власти одним должностным лицом.

Теги: #киев #законопроект #градостроительство
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

04:27 18.10.2021
На столичных Осокорках обнаружен мертвым 60-летний мужчина

На столичных Осокорках обнаружен мертвым 60-летний мужчина

21:02 17.10.2021
Стефанчук прогнозирует, что профильный комитет может через две недели подготовить законопроект о столице к рассмотрению во втором чтении

Стефанчук прогнозирует, что профильный комитет может через две недели подготовить законопроект о столице к рассмотрению во втором чтении

21:02 17.10.2021
Стефанчук прогнозирует, что профильный комитет может через две недели подготовить законопроект о столице к рассмотрению во втором чтении

Стефанчук прогнозирует, что профильный комитет может через две недели подготовить законопроект о столице к рассмотрению во втором чтении

17:24 16.10.2021
Суд Киева арестовал водителя грузовика, сбившего на пешеходном переходе двух людей, один из которых погиб - полиция

Суд Киева арестовал водителя грузовика, сбившего на пешеходном переходе двух людей, один из которых погиб - полиция

04:35 16.10.2021
В Киеве пьяный водитель грузовика сбил двух пешеходов

В Киеве пьяный водитель грузовика сбил двух пешеходов

18:58 14.10.2021
Пожар возле Института урологии в Киеве ликвидирован

Пожар возле Института урологии в Киеве ликвидирован

16:41 14.10.2021
Мероприятия в честь Дня защитников и защитниц Украины в Киеве прошли без правонарушений

Мероприятия в честь Дня защитников и защитниц Украины в Киеве прошли без правонарушений

14:49 14.10.2021
В Киеве произошел пожар возле Института урологии, пострадавших нет

В Киеве произошел пожар возле Института урологии, пострадавших нет

12:16 14.10.2021
Стефанчук рассчитывает, что законопроект о внесении изменений в Конституцию по децентрализации "войдёт в Раду" до 7 декабря

Стефанчук рассчитывает, что законопроект о внесении изменений в Конституцию по децентрализации "войдёт в Раду" до 7 декабря

19:23 13.10.2021
Взрывотехники и кинологи проверят киевские локации, где 14 октября пройдут праздничные мероприятия

Взрывотехники и кинологи проверят киевские локации, где 14 октября пройдут праздничные мероприятия

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Более трети украинских школ находятся на каникулах с 18 октября

Во Львове приостановили работу ночных клубов

"Нафтогаз" подал возражения против сертификации "Северного потока-2" германскому регулятору - глава правления НАК

Пик текущей волны пандемии COVID-19 можно ожидать в конце октября – середине ноября – главсанврач

Рада вернется к рассмотрению законопроекта об отмене перехода на летнее время зимой

ПОСЛЕДНЕЕ

Более трети украинских школ находятся на каникулах с 18 октября

"Евросолидарность" требует предусмотреть в госбюджете-2022 увеличение зарплат военным

Зеленский инициирует внеочередное заседание парламента

Во Львове приостановили работу ночных клубов

Медведчук считает идею своего "обмена" несостоятельной и отрицает наличие гражданства другой страны

"Нафтогаз" подал возражения против сертификации "Северного потока-2" германскому регулятору - глава правления НАК

Столичные правоохранители проводят осмотр Шулявского моста с привлечением экспертов

Кличко инициирует создание в Киеве районных советов

Мост на трассе Н-18 в Струсове Тернопольской области откроют после ремонта до ноября

Шмыгаль поручил главе Минздрава безотлагательно обновить и утвердить график прививок для каждой области

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА