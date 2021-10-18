Законопроект о столице не предусматривает ограничений полномочий мэра Киева – нардеп Безгин

Член комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Виталий Безгин (фракция "Слуга народа") опроверг сообщения в СМИ о том, что законопроект № 2143-З о столице предусматривает ограничения полномочий городского головы Киева.

"В СМИ пишут, что данный законопроект призван ограничить полномочия действующего мэра Киева. Я постоянно повторяю и напоминаю, что это не соответствует действительности. Данный законопроект, наоборот, восстанавливает в Киеве местное самоуправление … Полномочия действующего мэра не будут урезаны. Его полномочия будут расширены в связи с тем, что он возглавит независимый орган самоуправления. Это четко прописано в статье 8-ой законопроекта. Ни одного посягательства на его полномочия нет", - заявил Безгин на презентации проекта закона о столице в понедельник.

Он уточнил, что досрочные выборы мэра Киева не планируются.

"Мэр Киева избран в 2020 году. Не стоит ожидать каких-либо досрочных выборов. Следующие местные выборы состоятся через 4 года. Если Киевский городской совет захочет самороспуска – это их право", - подчеркнул он.

По его словам, документ предусматривает разделение должностей городского головы Киева и главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). Соответственно, КГГА получит исключительно наблюдательные функции, а независимый орган самоуправления Киева - хозяйственные.

Кроме того, законопроект разделяет полномочия на уровне Киева и районных советов, которые впоследствии будут созданы. Для этого предусмотрен переходный период. В деятельность районных советов центральная исполнительная власть также не будет иметь права вмешиваться.

Что касается внедрения в КГГА поста префекта (наблюдателя, обеспечивающего законность – ИФ), как отметил Безгин, "получение им каких-либо сверхполномочий не соответствует действительности, поскольку проводится четкая параллель законопроекта 2143-З с законопроектом про местные государственные администрации 4298, когда в случае нарушения закона или Конституции глава КГГА сможет обращаться в суд по упрощенной процедуре".

"Более того, закон о столице опирается на законопроект про местные государственные администрации, который и в части наблюдения, и в целом поддержан публично Ассоциацией городов Украины, которую возглавляет Виталий Кличко", - сказал он.

Безгин также подчеркнул, что законопроект о столице дорабатывался и совершенствовался именно на основании выводов Совета Европы.

По словам заместителя министра развития общин и территорий Вячеслава Негоды, "все существующие 1469 территориальных громад в Украине плюс город Киев" с 1 января 2021 года являются равными по статусу, перед бюджетным кодексом, уровню налоговых поступлений и расходам.

"Почему мы не говорим 1470 громад? Единственная территориальная громада – город Киев, почему-то на протяжении долгих лет фактически остается под полной юрисдикцией и контролем исполнительной власти. Она имеет такие же права на самоуправление, как и все остальные", - сказал он.

Он также подчеркнул, что система организации местного самоуправления в городе Киев не отвечает Европейской Хартии местного самоуправления.

"Функции местного самоуправления фактически в Киеве выполняет исполнительная власть, хотя их разделение по Конституции ограничений не имеет. Кроме того, в Конституции отмечено, что город Киев может иметь закон, в котором будут определены особенности осуществления местного самоуправления с учетом того, что выполняются столичные функции. Это право предусмотрено Конституцией, и мы должны его реализовать для того, чтобы киевляне ощутили эффективность самоуправления в своем городе", - отметил Негода.

Ранее председатель парламента Руслан Стефанчук сообщил, что профильный комитет Верховной Рады может через две недели подготовить законопроект №2143-3 о столице к рассмотрению во втором чтении.

В первом чтении законопроект был принят Верховной Радой 3 октября 2019 года.

Целью законопроекта, согласно пояснительной записке к нему, является оптимизация системы органов местного самоуправления и исполнительной власти в столице Украины путем уточнения полномочий этих органов, а также исключения из системы управления Киева возможности монополизации власти одним должностным лицом.