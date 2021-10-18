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16:23 18.10.2021

"Евросолидарность" требует предусмотреть в госбюджете-2022 увеличение зарплат военным

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"Евросолидарность" требует предусмотреть в госбюджете-2022 увеличение зарплат военным

Партия "Европейская солидарность" требует предусмотреть в бюджете на следующий год увеличение денежного обеспечения для украинских военных, сообщается на сайте политсилы в понедельник.

"14 октября Украина чествовала защитников и защитниц Украины… Какое же кощунство, что именно в этот день власти наконец признали свои долги перед украинской армией", - сказала в ходе согласительного совета фракций и групп Верховной Рады сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

По ее словам, долги перед армией возникли впервые с 2014 года и при этом впервые с 2014 года в госбюджете не предусмотрено увеличение зарплат украинским военным.

"Поэтому мы требуем в бюджете на 2022 год предосмотреть именно расходы на украинскую армию, на оборону. Вы увеличиваете расходы на все полицейские структуры, но не на армию", - резюмировала Геращенко.

Теги: #военные #госбюджет #евросолидарность
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