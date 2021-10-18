Зеленский инициирует внеочередное заседание парламента

Президент Украины Владимир Зеленский инициирует проведение внеочередного заседания Верховной Рады, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

"Зеленский созывает внеочередное заседание Верховной Рады", - написал Гончаренко в соцсетях в понедельник.

Гончаренко также обнародовал скан письма Зеленского председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку с перечнем вопросов для рассмотрения на внеочередном заседании.

В частности, глава государства предлагает включить в повестку дня заседания законопроекты "О ратификации меморандума о взаимопонимании между Украиной и Европейским полицейским офисом относительно конфиденциальности и обеспечения сохранения информации" (№0075), "Об энергетической эффективности" (№4507), "О внесении изменений в закон о комбинированном производстве тепловой и электрической энергии относительно развития высокоэффективной когенерации" (№4527).