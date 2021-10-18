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15:52 18.10.2021

Во Львове приостановили работу ночных клубов

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Во Львове приостановили работу ночных клубов

Львовская городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) приняла решение запретить работу ночных клубов в связи с обострением ситуации с коронавирусом, сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

"Ночным клубам запрещено работать. Все учреждения общественного питания могут работать исключительно до 23:00", - написал он в своем Telegram-канале.

Также комиссия решила продлить часы работы центров вакцинации в связи с резким увеличением желающих пройти вакцинацию от Covid-19.

Кроме того, мэр сообщил, что комиссия утвердила протокол для проверки объектов хозяйственной деятельности.

В этом документе расписан механизм работы учреждений – кого из работников и при каких условиях их допускают к работе, какие документы работники должны предоставить работодателю, чтобы их допустили к работе, а также санитарные нормы, необходимые для работы учреждения.

Как сообщалось ранее, Львовская городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение ужесточить карантинные нормы. В частности, запрещены массовые мероприятия, а школьники ушли на двухнедельные каникулы.

Теги: #львов #ночные #клубы #запрет
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