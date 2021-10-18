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15:49 18.10.2021

Медведчук считает идею своего "обмена" несостоятельной и отрицает наличие гражданства другой страны

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Медведчук считает идею своего "обмена" несостоятельной и отрицает наличие гражданства другой страны

Народный депутат Виктор Медведчук (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь"), подозреваемый в государственной измене и финансировании терроризма, заявляет, что у него "не было и нет" другого гражданства, кроме украинского.

"Я ‒ гражданин Украины и буду им, невзирая на незаконное, преступное давление, которое осуществляется сегодня в отношении меня властью. А фабрикацию уголовных дел рассматриваю исключительно как незаконное уголовное преследование и политические репрессии", - приводит слова Медведчука пресс-служба "ОПЗЖ".

Он также подчеркнул, что уверен в своей невиновности и будет бороться за восстановление справедливости.

"То, что президент, игнорируя конституционный принцип презумпции невиновности, позволяет себе рассуждать об обмене, наглядно демонстрирует, в какую правовую и моральную пропасть рухнула Украина, и фактически свидетельствует, что страна прекратила свое существование как правовое государство. Кроме того, считаю, что президенту не стоит утруждать себя рассмотрением вопроса об обмене", - заявил нардеп.

Так, он подчеркнул, что "эта идея несостоятельна, и она меня абсолютно не интересует".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу ICTV заявил, что если бы Российская Федерация подтвердила, что у народного депутата Виктора Медведчука есть российское гражданство, то мы бы рассмотрели возможности его обмена на действительных граждан Украины

"Господин Медведчук - гражданин Украины, и к нему применяется украинское законодательство. С другой стороны, если, например, Россия подтвердила бы, что у господина Медведчука есть российское гражданство, напримеру, (скажем так, вполне возможно) то тогда мы бы с удовольствием после этого подтверждения или хотя бы намека рассмотрели бы возможности обмена господина Медведчука на действительных героев и граждан Украины, которые находятся не в Украине", - сказал Зеленский.

Как сообщалось, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста подозреваемому в государственной измене и финансировании терроризма народному депутату Виктору Медведчуку.

8 октября Офис генпрокурора предъявил Медведчуку новое подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации в связи с причастностью к незаконной поставке угля с оккупированной территории в конце 2014 – начале 2015 года.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что прокуратура в рамках нового предъявленного подозрения будет просить суд избрать Медведчуку меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 1 млрд грн.

11 мая Медведчук был уведомлен о подозрении в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму.

По словам генпрокурора Венедиктовой, подозрение касается трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором. По данным следствия, в 2015 году Медведчук вступил в предварительный сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря (морская экономическая зона Украины, временно оккупированная РФ). Еще один эпизод уголовного производства касается передачи специальным службам РФ сведений, содержащих государственную тайну. Третий эпизод незаконной деятельности - проведение подрывной деятельности против Украины, в частности, в контексте разработки антиукраинского проекта "Луч".

Медведчук 12 мая прибыл в Офис генерального прокурора, ознакомился с копией предъявленного ему подозрения и заявил, что скрываться от следствия не намерен, а подозрения являются политически мотивированными.

Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста, апелляционный суд ее оставил в силе. 2 сентября Печерский райсуд Киева продлил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 31 октября.

Теги: #заявление #медведчук
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