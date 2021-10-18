Мост на трассе Н-18 в Струсове Тернопольской области откроют после ремонта до ноября

В Тернопольской области до 1 ноября будет открыт проезд по отремонтированному мосту через реку Серет в селе Струсов.

Как сообщает Служба автомобильных дорог в Тернопольской области, искусственное сооружение находится на км 103+602 автодороги Н-18 Ивано-Франковск - Бучач - Тернополь.

"Главная задача мостовиков - сделать пролетное строение, которое бы выдерживало современный поток транспорта, ведь трасса Н-18 на Тернопольщине очень загружена. Это основная туристическая артерия в направлении Карпат", - отметили в Тернопольской САД.

Капитальный ремонт данного моста проходит впервые за 50 лет. Сейчас там уложен первый слой асфальтобетонного покрытия, продолжается устройство тротуаров, бордюров и барьерного ограждения. Также на мосту будет уложен верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона и нанесена разметка.

"Мост из балочного переделили в арочный. Устроили три основных элемента моста, а именно гофрированную арку и две пролетные трубы из металлоконструкций системы "Виакон". Пролетные трубы будут использоваться для пропуска больших потоков воды", - отмечается в сообщении.

Габариты моста увеличили до 9 метров. Также расширены тротуары с обеих сторон.

Ранее, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал среди планов программы "Большое Строительство" на 2021 год обновление и строительство 245 мостов.