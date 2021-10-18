События

14:49 18.10.2021

Мост на трассе Н-18 в Струсове Тернопольской области откроют после ремонта до ноября

1 мин читать
Мост на трассе Н-18 в Струсове Тернопольской области откроют после ремонта до ноября

В Тернопольской области до 1 ноября будет открыт проезд по отремонтированному мосту через реку Серет в селе Струсов.

Как сообщает Служба автомобильных дорог в Тернопольской области, искусственное сооружение находится на км 103+602 автодороги Н-18 Ивано-Франковск - Бучач - Тернополь.

"Главная задача мостовиков - сделать пролетное строение, которое бы выдерживало современный поток транспорта, ведь трасса Н-18 на Тернопольщине очень загружена. Это основная туристическая артерия в направлении Карпат", - отметили в Тернопольской САД.

Капитальный ремонт данного моста проходит впервые за 50 лет. Сейчас там уложен первый слой асфальтобетонного покрытия, продолжается устройство тротуаров, бордюров и барьерного ограждения. Также на мосту будет уложен верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона и нанесена разметка.

"Мост из балочного переделили в арочный. Устроили три основных элемента моста, а именно гофрированную арку и две пролетные трубы из металлоконструкций системы "Виакон". Пролетные трубы будут использоваться для пропуска больших потоков воды", - отмечается в сообщении.

Габариты моста увеличили до 9 метров. Также расширены тротуары с обеих сторон.

Ранее, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал среди планов программы "Большое Строительство" на 2021 год обновление и строительство 245 мостов.

Теги: #большое_строительство #тернопольская_область #мост
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:44 12.10.2021
В Тульчинской центральной районной больнице заработало реконструированное приемное отделение

В Тульчинской центральной районной больнице заработало реконструированное приемное отделение

12:39 11.10.2021
Дорожники завершили ремонт по маршруту "Северодонецк - Золотое" в Луганской области

Дорожники завершили ремонт по маршруту "Северодонецк - Золотое" в Луганской области

10:51 06.10.2021
Франция может предоставить Украине еще EUR 1 млрд инвестиций в "Большое строительство"

Франция может предоставить Украине еще EUR 1 млрд инвестиций в "Большое строительство"

15:52 05.10.2021
Завершился ремонт дороги Старобельск-Новоайдар в Луганской области – "Укравтодор"

Завершился ремонт дороги Старобельск-Новоайдар в Луганской области – "Укравтодор"

14:44 01.10.2021
Завершена реконструкция приемного отделения районной больницы в Ковеле - Волынская ОГА

Завершена реконструкция приемного отделения районной больницы в Ковеле - Волынская ОГА

03:35 30.09.2021
В Киеве на мосту Метро ограничат транспортного движение из-за ремонта деформационных швов

В Киеве на мосту Метро ограничат транспортного движение из-за ремонта деформационных швов

15:34 29.09.2021
Велокомплекс с трассой BMX открыли в Донецкой области - ОГА

Велокомплекс с трассой BMX открыли в Донецкой области - ОГА

15:59 28.09.2021
Развитие инфраструктуры формата "море-железная дорога" будет одной из основных задач "Большого строительства" – министр

Развитие инфраструктуры формата "море-железная дорога" будет одной из основных задач "Большого строительства" – министр

13:24 28.09.2021
Дорожники начали капремонт трассы Одесса - Вознесенск - Новый Буг в Николаевской области

Дорожники начали капремонт трассы Одесса - Вознесенск - Новый Буг в Николаевской области

11:24 24.09.2021
Во Львове установили арт-скульптуру "Звуки города"

Во Львове установили арт-скульптуру "Звуки города"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Пик текущей волны пандемии COVID-19 можно ожидать в конце октября – середине ноября – главсанврач

Рада вернется к рассмотрению законопроекта об отмене перехода на летнее время зимой

Полиция будет проверять сертификаты о вакцинации от коронавируса по QR-коду

В КС поступило конституционное представление Верховного суда о назначении членов ВСП

Межобластные поездки общественным транспортом смогут совершать COVID-безопасные люди - Кузин

ПОСЛЕДНЕЕ

Столичные правоохранители проводят осмотр Шулявского моста с привлечением экспертов

Кличко инициирует создание в Киеве районных советов

Шмыгаль поручил главе Минздрава безотлагательно обновить и утвердить график прививок для каждой области

Министр обороны США приедет в Киев во вторник - посольство

Украина взаимодействует с международными партнерами для восстановления работы СММ ОБСЕ - МИД

Пик текущей волны пандемии COVID-19 можно ожидать в конце октября – середине ноября – главсанврач

НАБУ обвиняет экс-руководство МТП "Южный" в нанесении ущерба предприятию более чем на 60 млн грн

Рада вернется к рассмотрению законопроекта об отмене перехода на летнее время зимой

Нацполиция создаст 900 мобильных бригад для контроля эпидбезопасности перевозок – Кузин

Пекин опроверг информацию о пуске гиперзвуковой ракеты, облетевшей всю планету

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА