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14:38 18.10.2021

Шмыгаль поручил главе Минздрава безотлагательно обновить и утвердить график прививок для каждой области

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Шмыгаль поручил главе Минздрава безотлагательно обновить и утвердить график прививок для каждой области

Рост заболеваемости коронавирусной болезни в Украине, ускорение процесса вакцинации и борьбу с подделкой ПЦР-тестов и сертификатов о прививках обсудили на селекторном совещании по вопросам противодействия COVID-19 под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщает Офис президента Украины, премьер-министр Денис Шмыгаль проинформировал, что всего в Украине вакцинировано 8 млн человек, из них 6,5 млн получили две дозы. Темпы вакцинации пять недель подряд сохраняются на уровне 750-760 тысяч. За прошедшую неделю, как отметил премьер, сделано 762 тыс. прививок.

В свою очередь министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что 95% госпитализированных с COVID-19 являются невакцинированные.

Во время совещания глава правительства поручил руководителю Минздрава безотлагательно обновить и утвердить график прививок для каждой области, руководители ОГА должны предоставить графики пунктам, утвердить и проконтролировать их соблюдение.

Со своей стороны президент Владимир Зеленский отметил необходимость ускорения темпов вакцинации и поручил тщательно отслеживать ситуацию с работой центров вакцинации в регионах в течение недели, особенно в выходные.

"Вполне понятно, что людям удобнее сделать прививку в субботу и воскресенье. Задача Минздрава и местных властей - обеспечить такую возможность", - отметил глава государства.

Руководство Национальной полиции и Службы безопасности Украины доложило о борьбе с подделкой ПЦР-тестов и COVID-сертификатов.

"Нарушителей, среди которых врачи, представители лабораторий и посредники, уже привлечены к ответственности",- сказано в сообщении.

Теги: #прививки #график
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