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14:15 18.10.2021

Министр обороны США приедет в Киев во вторник - посольство

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Министр обороны США приедет в Киев во вторник - посольство

Во вторник, 19 октября, министр обороны США Ллойд Остин отправится в Киев, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как сообщает пресс-служба американского посольства, находясь в Киеве, Остин посетит Министерство обороны Украины, где выразит свое почтение в Мемориальном зале и у Мемориального колокола защитников Украины, а также встретится с министром обороны Андреем Тараном, чтобы обсудить прогресс Украины в реализации реформ в области обороны и военно-промышленного комплекса, необходимых для продвижения ее евроатлантических стремлений, а также безопасность в Черном море.

После встречи Остин и министр Таран выступят с заявлениями и ответят на несколько вопросов.

Затем министр обороны США встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить двустороннее и региональное сотрудничество в области безопасности.

Теги: #ллойд_остин #украина #визит
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