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13:18 18.10.2021

Нацполиция создаст 900 мобильных бригад для контроля эпидбезопасности перевозок – Кузин

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Нацполиция создаст 900 мобильных бригад для контроля эпидбезопасности перевозок – Кузин

Национальная полиция создаст около 900 мобильных бригад, которые будут контролировать соблюдение эпидбезопасности перевозок, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

"На прошлой неделе состоялось совещание с главным управлением Нацполиции, было принято решение о создании почти 900 мобильных формирований, которые будут, в том числе, следить за соблюдением масочного режима", - сказал он на пресс-коференции в Киеве в понедельник.

Кузин отметил, что соблюдение противоэпидемических требований входит в сферу ответственности перевозчика, и именно перевозчик "должен допускать к перевозке тех людей, которые подтвердили COVID-безопасность", однако Нацполиция и "Укртрансбезопасность" будут их контролировать.

"Основная ответственность за проведение выборочной проверки будет возложена на Нацполицию и "Укртрансбезопасность", которые уже сейчас оснащены планшетами для считывания QR-кодов для возможности верификации вакцинированных", - сказал он.

"Сейчас мобильные бригады используют эти планшеты для работы в областях", - подчеркнул Кузин.

Он уточнил, что проверки будут проводится выборочно, "это не будут 100%-ные проверки, скорее всего, это будут комиссионные проверки "Укртрансбезопасности", МВД и других органов".

"У них сейчас есть технические возможности, чтобы делать такие проверки", - сказал Кузин.

Теги: #бригады #нацполиция #перевозки
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