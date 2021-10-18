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13:12 18.10.2021

Пекин опроверг информацию о пуске гиперзвуковой ракеты, облетевшей всю планету

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Китай в июле испытал космический аппарат, а не гиперзвуковую ракету, как об этом сообщила газета Financial Times, заявил в понедельник на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Это была не ракета, а космический аппарат", - сказал он.

В минувшие выходные газета Financial Times, ссылаясь на источники, ознакомленные с данными американской разведки, сообщила, что китайская гиперзвуковая ракета, способная нести ядерный боезаряд, в августе облетела всю планету перед тем как поразить цель.

Как отметили источники газеты, Китай продемонстрировал "передовой космический потенциал, застигнувший разведку Соединенных Штатов врасплох".

По словам источников газеты, знакомых с разведданными, гиперзвуковой планирующий блок лишь на несколько десятков метров отклонился от цели. Однако, как они отметили, "испытание показало, что Китай добился поразительного прогресса в разработке гиперзвукового оружия и гораздо дальше продвинулся в этой сфере, чем полагали американcкие официальные лица".

"Мы понятия не имеем, как они это сделали", - заявил один источников газеты.

Испытание подняло новые вопросы о том, почему США часто недооценивают модернизацию вооруженных сил Китая, отмечает издание.

По мнению экспертов, в случае полета гиперзвукового аппарата через Антарктиду Китай может наносить удар по США с южного направления, которое совершенно не прикрыто системой противоракетной обороны.

Теги: #китай #аппарат
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