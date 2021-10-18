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13:09 18.10.2021

От правительства США в Украину прибыла вторая партия груза для ВСУ

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От правительства США в Украину прибыла вторая партия груза для ВСУ

В ночь на 18 октября в Украину прибыл очередной груз международной технической помощи от правительства США.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Украины, это уже вторая партия от американских партнеров для нужд ВСУ по результатам договоренностей, достигнутых во время визита президента Владимира Зеленского в США. Первая партия, включала медицинское имущество, вооружение, боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения, прибыла 10 октября.

"По состоянию на сегодня осуществляется разгрузка второй партии товаров, поступивших в рамках данного соглашения. С целью достижения полной совместимости ВСУ со странами-членами НАТО, Кабинетом министров Украины реализована инициатива президента Украины по поставкам медицинского имущества и вооружения с боеприпасами", - отметил уполномоченный управления Медицинских сил ВСУ по вопросам внешнеэкономической деятельности Александр Матийчук.

В ближайшее время ожидается поступление еще одной, третьей партии груза от США.

Общая сумма материальных средств от США Украине по результатам договоренностей, составляет $60 млн долларов. Она предоставляется дополнительно к ранее согласованным $250 млн.

С 2014 года Украина получила материально-технической поддержки от США на общую сумму более $2 млрд.

Теги: #всу #сша #минобороны
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