Детей в оккупированном Крыму с младших классов воспитывают с военным уклоном - прокуратура АРК

Руководитель прокуратуры АР Крым и Севастополя Игорь Поночовный заявляет, что воспитание детей во временно оккупированном Россией Крыму с младших классов осуществляется с военным уклоном.

"Кроме незаконных призывных кампаний в этом кейсе мы рассматриваем такое направление как милитаризация детей. Это, на мой взгляд, не менее важный кейс, поскольку воспитание детей в Крыму с младших классов осуществляется с военным уклоном. Дети с начальной и средней школы, кроме пропагандистского воспитания в стиле "отдать жизнь за родину", обучаются обращаться с оружием, и не только со стрелецким, но и взрывными устройствами, с разного рода тяжелым вооружением", - сказал он на пресс-конференции на тему: "Новые доказательства военного преступления РФ в Крыму" в понедельник в Киеве.

В связи с чем, на данный момент уже объявлено о подозрении двум лицам, а именно руководителям так называемого объединения "Юнармия", которое контролируется Министерством обороны России и отвечает за милитаризацию детей.