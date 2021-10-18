События

13:02 18.10.2021

Детей в оккупированном Крыму с младших классов воспитывают с военным уклоном - прокуратура АРК

1 мин читать
Детей в оккупированном Крыму с младших классов воспитывают с военным уклоном - прокуратура АРК

Руководитель прокуратуры АР Крым и Севастополя Игорь Поночовный заявляет, что воспитание детей во временно оккупированном Россией Крыму с младших классов осуществляется с военным уклоном.

"Кроме незаконных призывных кампаний в этом кейсе мы рассматриваем такое направление как милитаризация детей. Это, на мой взгляд, не менее важный кейс, поскольку воспитание детей в Крыму с младших классов осуществляется с военным уклоном. Дети с начальной и средней школы, кроме пропагандистского воспитания в стиле "отдать жизнь за родину", обучаются обращаться с оружием, и не только со стрелецким, но и взрывными устройствами, с разного рода тяжелым вооружением", - сказал он на пресс-конференции на тему: "Новые доказательства военного преступления РФ в Крыму" в понедельник в Киеве.

В связи с чем, на данный момент уже объявлено о подозрении двум лицам, а именно руководителям так называемого объединения "Юнармия", которое контролируется Министерством обороны России и отвечает за милитаризацию детей.

Теги: #крым #военное #дети #воспитание
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:40 18.10.2021
ЕС осуждает проведение оккупационной администрацией Крыма переписи населения на полуострове

ЕС осуждает проведение оккупационной администрацией Крыма переписи населения на полуострове

13:04 16.10.2021
США назвали перепись населения РФ в оккупированном Крыму попыткой подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины

США назвали перепись населения РФ в оккупированном Крыму попыткой подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины

16:10 15.10.2021
В оккупированном Крыму приговорили украинца Ширинга к 12 годам колонии по обвинению в шпионаже

В оккупированном Крыму приговорили украинца Ширинга к 12 годам колонии по обвинению в шпионаже

10:21 15.10.2021
Украина осуждает проведение Россией переписи населения в Крыму

Украина осуждает проведение Россией переписи населения в Крыму

02:46 15.10.2021
В ЮНЕСКО представили доклад о дальнейшем ухудшении ситуации с правами человека в Крыму

В ЮНЕСКО представили доклад о дальнейшем ухудшении ситуации с правами человека в Крыму

17:13 12.10.2021
Украина представила свою позицию на слушаниях в Гааге о захвате РФ украинских судов у Керченского пролива

Украина представила свою позицию на слушаниях в Гааге о захвате РФ украинских судов у Керченского пролива

14:18 12.10.2021
Украина сегодня доказывает в Гааге нарушение РФ иммунитета украинских военных кораблей - МИД

Украина сегодня доказывает в Гааге нарушение РФ иммунитета украинских военных кораблей - МИД

14:11 12.10.2021
Украина и ЕС считают важной координацию международных усилий для стабильности в Черноморском регионе – заявление

Украина и ЕС считают важной координацию международных усилий для стабильности в Черноморском регионе – заявление

12:40 12.10.2021
Под санкции ЕС должны попасть все, кто принимал участие в выборах в Госдуму РФ в Крыму и на Донбассе - Зеленский

Под санкции ЕС должны попасть все, кто принимал участие в выборах в Госдуму РФ в Крыму и на Донбассе - Зеленский

20:30 07.10.2021
Более 140 тыс. детей в США потеряли родителей и опекунов из-за пандемии COVID-19

Более 140 тыс. детей в США потеряли родителей и опекунов из-за пандемии COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Полиция будет проверять сертификаты о вакцинации от коронавируса по QR-коду

В КС поступило конституционное представление Верховного суда о назначении членов ВСП

Межобластные поездки общественным транспортом смогут совершать COVID-безопасные люди - Кузин

"Красный" уровень эпидопасности установлен в пяти областях, вскоре "красная" зона может расшириться – Кузин

В Украине за сутки зафиксировано 9 524 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровело 3 421 человек, 177 умерло

ПОСЛЕДНЕЕ

Пекин опроверг информацию о пуске гиперзвуковой ракеты, облетевшей всю планету

От правительства США в Украину прибыла вторая партия груза для ВСУ

Полиция будет проверять сертификаты о вакцинации от коронавируса по QR-коду

Стефанчук призвал регламентный комитет Рады на ближайшем заседании рассмотреть вопрос касательно Третьяковой

В Тбилиси на акции протеста задержали двоих сторонников Саакашвили

Рада заслушает в пятницу министра Ляшко

В Киеве умер спецпредставитель Украины по вопросам приднестровского урегулирования Виктор Крыжановский

Прохладная погода, местами с небольшими дождями ожидается в Украине во вторник

Несмотря на меморандум, громады не могут заключить договора с "Нафтогазом" - нардеп Кулинич

Ученики МАН Украины завоевали 18 медалей на Международном инновационном шоу "INOVA-2021" в Хорватии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА