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12:49 18.10.2021

Полиция будет проверять сертификаты о вакцинации от коронавируса по QR-коду

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Полиция будет проверять сертификаты о вакцинации от коронавируса по QR-коду

Полиция будет проверять сертификаты о вакцинации от коронавируса по QR-коду с приложения "Дия" или бумажного варианта, сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украина Алексей Билошицкий.

Как рассказал Билошицкий в эфире программы "Сниданок з 1+1", Национальная полиция Украина совместно с Министерством цифровой трансформации Украины начали интеграцию соответствующего программного обеспечения на планшеты полицейских для быстрой проверки сертификатов с "Дии" или сканируя бумажный вариант.

"Проверку будут проводить с 21 октября работники Госпродспотребслужбы, Центра контроля и профилактики болезней на местах, а также работники Патрульной полиции в местах большого скопления людей, где может быть распространение болезни - во время перевозок, посещений заведений, рынков, торговых площадок", - приводит слова начальника департамента пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Он отметил, что в бумажных свидетельствах о вакцинации обязательно должны быть реквизиты - информация о виде прививки, количество доз прививки, подпись врача и печать официального учреждения здравоохранения.

Как сообщалось, на заседании Кабинета министров Украины 11 октября внесли изменения в постановление №1236 об ужесточении правил для пассажирских перевозок в регионах, где установили "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидопасности.

С 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с "желтым", "оранжевым" или "красным" уровнем будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа авиатранспорта и пассажиров одного из документов:

- документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации или документа, подтверждающего получение одной дозы вакцины для регионов "желтого" уровня эпидемической опасности;

- международного, внутреннего сертификата или иностранного сертификата, подтверждающего вакцинацию от COVID-19 одной дозой вакцины или двумя дозами вакцины, разрешенных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях, отрицательный результат тестирования методом ПЦР или выздоровления лица от болезни, действие которого подтверждено с помощью Единого государственного портал электронных услуг, в частности с использованием "Дии";

- отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, действующий 72 часа.

Новые правила касаются как регулярных, так и нерегулярных перевозок пассажиров. Речь идет об автомобильном транспорте на автобусных маршрутах, авиационный и железнодорожный транспорт межобластного сообщения.

Соответствующие правила не будут применяться к городским и внутриобластным перевозкам.

Теги: #проверка #qr_код #сертификаты
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