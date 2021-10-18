События

12:41 18.10.2021

В Тбилиси на акции протеста задержали двоих сторонников Саакашвили

1 мин читать
В Тбилиси на акции протеста задержали двоих сторонников Саакашвили

Полицейские в Тбилиси задержали в понедельник у здания Госканцелярии Грузии двоих участников акции протеста за попытку сделать на площади перед зданием надпись "Свободу Мише!".

Акция была организована оппозиционной партией "Единое национальное движение" под требованием освобождения из заключения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. В ближайшие часы в здании Госканцелярии должна состояться встреча находящегося с визитом в Грузии министра обороны США Ллойда Остина с премьер-министром Ираклием Гарибашвили.

Участники акции заявили журналистам, что хотят напомнить главе Пентагона о судьбе Саакашвили, продолжающего 18-й день голодовку в Руставской тюрьме.

Ныне гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

Теги: #протест #тбилиси #саакашвили
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:46 17.10.2021
Врач Саакашвили заявил об ухудшении состояния его здоровья, но пока не видит необходимости в срочных мерах

Врач Саакашвили заявил об ухудшении состояния его здоровья, но пока не видит необходимости в срочных мерах

19:18 16.10.2021
Арахамия в поддержку Саакашвили: Михаил, Украина с вами, вы нам нужны, ждем вас дома

Арахамия в поддержку Саакашвили: Михаил, Украина с вами, вы нам нужны, ждем вас дома

14:50 16.10.2021
Противники Саакашвили проводят акцию у стен Руставской тюрьмы

Противники Саакашвили проводят акцию у стен Руставской тюрьмы

01:28 16.10.2021
Саакашвили дал согласие на медицинский осмотр и принятие лекарств, сообщил врач экс-президента Грузии

Саакашвили дал согласие на медицинский осмотр и принятие лекарств, сообщил врач экс-президента Грузии

16:42 15.10.2021
Саакашвили не намерен прекращать голодовку в тюрьме, митинг оппозиции придал ему сил, сообщила Ясько

Саакашвили не намерен прекращать голодовку в тюрьме, митинг оппозиции придал ему сил, сообщила Ясько

05:07 15.10.2021
Кличко призвал грузинские власти освободить задержанного Саакашвили

Кличко призвал грузинские власти освободить задержанного Саакашвили

11:26 14.10.2021
Группа врачей создана в Грузии для наблюдения за состоянием здоровья объявившего голодовку Саакашвили

Группа врачей создана в Грузии для наблюдения за состоянием здоровья объявившего голодовку Саакашвили

13:28 13.10.2021
Сторонники Саакашвили пикетируют посольство Грузии в Украине

Сторонники Саакашвили пикетируют посольство Грузии в Украине

11:40 13.10.2021
Кулеба о задержании Саакашвили: Мы своих граждан в беде за границей не бросаем

Кулеба о задержании Саакашвили: Мы своих граждан в беде за границей не бросаем

00:09 13.10.2021
Минюст Грузии просит создать группу врачей для наблюдения за здоровьем голодающего Саакашвили

Минюст Грузии просит создать группу врачей для наблюдения за здоровьем голодающего Саакашвили

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада вернется к рассмотрению законопроекта об отмене перехода на летнее время зимой

Полиция будет проверять сертификаты о вакцинации от коронавируса по QR-коду

В КС поступило конституционное представление Верховного суда о назначении членов ВСП

Межобластные поездки общественным транспортом смогут совершать COVID-безопасные люди - Кузин

"Красный" уровень эпидопасности установлен в пяти областях, вскоре "красная" зона может расшириться – Кузин

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада вернется к рассмотрению законопроекта об отмене перехода на летнее время зимой

Нацполиция создаст 900 мобильных бригад для контроля эпидбезопасности перевозок – Кузин

Пекин опроверг информацию о пуске гиперзвуковой ракеты, облетевшей всю планету

В оккупированной Горловке сотрудников СММ ОБСЕ взяли в заложники – Гармаш

От правительства США в Украину прибыла вторая партия груза для ВСУ

Детей в оккупированном Крыму с младших классов воспитывают с военным уклоном - прокуратура АРК

Полиция будет проверять сертификаты о вакцинации от коронавируса по QR-коду

Стефанчук призвал регламентный комитет Рады на ближайшем заседании рассмотреть вопрос касательно Третьяковой

Рада заслушает в пятницу министра Ляшко

В Киеве умер спецпредставитель Украины по вопросам приднестровского урегулирования Виктор Крыжановский

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА