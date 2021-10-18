В Тбилиси на акции протеста задержали двоих сторонников Саакашвили

Полицейские в Тбилиси задержали в понедельник у здания Госканцелярии Грузии двоих участников акции протеста за попытку сделать на площади перед зданием надпись "Свободу Мише!".

Акция была организована оппозиционной партией "Единое национальное движение" под требованием освобождения из заключения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. В ближайшие часы в здании Госканцелярии должна состояться встреча находящегося с визитом в Грузии министра обороны США Ллойда Остина с премьер-министром Ираклием Гарибашвили.

Участники акции заявили журналистам, что хотят напомнить главе Пентагона о судьбе Саакашвили, продолжающего 18-й день голодовку в Руставской тюрьме.

Ныне гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.