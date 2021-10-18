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12:27 18.10.2021

Рада заслушает в пятницу министра Ляшко

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Рада заслушает в пятницу министра Ляшко

Верховная Рада во время "Часа вопросов к правительству" в пятницу заслушает министра здравоохранения Виктора Ляшко.

За такое решение проголосовали руководители фракций и групп на согласительном совете в понедельник.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в том числе предлагалось заслушать на Часе вопросов к правительству премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, однако большинство членов согласительного совета высказалось за приглашение на "Час вопросов к правительству" министра Ляшко.

Теги: #ляшко #рада
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