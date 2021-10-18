Рада заслушает в пятницу министра Ляшко
Верховная Рада во время "Часа вопросов к правительству" в пятницу заслушает министра здравоохранения Виктора Ляшко.
За такое решение проголосовали руководители фракций и групп на согласительном совете в понедельник.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в том числе предлагалось заслушать на Часе вопросов к правительству премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, однако большинство членов согласительного совета высказалось за приглашение на "Час вопросов к правительству" министра Ляшко.