Рада заслушает в пятницу министра Ляшко

Верховная Рада во время "Часа вопросов к правительству" в пятницу заслушает министра здравоохранения Виктора Ляшко.

За такое решение проголосовали руководители фракций и групп на согласительном совете в понедельник.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в том числе предлагалось заслушать на Часе вопросов к правительству премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, однако большинство членов согласительного совета высказалось за приглашение на "Час вопросов к правительству" министра Ляшко.