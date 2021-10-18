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12:18 18.10.2021

Прохладная погода, местами с небольшими дождями ожидается в Украине во вторник

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Прохладная погода, местами с небольшими дождями ожидается в Украине во вторник

В ближайшие сутки ожидается прохладная погода, местами с небольшими дождями: ночью в Украине, кроме крайнего юга, днем в восточной части и Приазовье местами небольшой дождь, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в восточных областях кое-где порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, днем 8-13°; в Карпатах ночью около 0°, днем 4-9° тепла.

В Киеве - ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 9-11°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 19 октября самая высокая температура днем была 23,3° в 2019г., самая низкая ночью -4,8° в 1882г.

В среду, 20 октября, без осадков.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в западных областях и на побережье морей 2-7° тепла; днем 10-15°, в южных и западных областях до 18°, в северо-восточных областях 7-12°.

В Киеве в среду - без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 12-14°.

Теги: #погода
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