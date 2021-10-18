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11:57 18.10.2021

Ученики МАН Украины завоевали 18 медалей на Международном инновационном шоу "INOVA-2021" в Хорватии

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Ученики МАН Украины завоевали 18 медалей на Международном инновационном шоу "INOVA-2021" в Хорватии

Учащиеся Малой академии наук Украины (МАН) завоевали 18 медалей, среди которых 13 золотых и 5 серебряных, на Международном инновационном шоу "INOVA-2021", которое проходило с 12 по 17 октября в г. Загреб (Хорватия), сообщает пресс-служба Минобразования Украины.

"В составе 18-ти украинских школьников команда МАН завоевала 13 золотых медалей, 5 серебряных, а также две спецнаграды. Всемирная ассоциация интеллектуальной собственности и изобретений признала МАН Украины лучшей международной делегацией", - заявил по этому поводу министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

В Минобразования уточняют, что специальные награды получили ученик МАН Николай Акулов за проект "Учебный программный комплекс "Graph" в секции "Компьютерные технологии, а также Дарья Цинда за проект "Комплекс альтернативной пожарной сигнализации для учреждений и организаций массового пребывания людей, не оборудованных стандартизированной пожарной сигнализацией" в секции "Безопасность и охрана".

INOVA - вторая старейшая выставка изобретений в Европе, уже на протяжении 50 лет (с 1971-го) собирает в Загребе, столице Хорватии, изобретателей со всего мира. Организаторы выставки - Ассоциация изобретателей Загреба вместе с международным партнером World Invention Intellectual Property Associations.

Теги: #ученики #награды
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