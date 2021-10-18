Корниенко: надо разблокировать подписание закона о деолигархизации

Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко высказывается за разблокирование на предстоящей пленарной неделе вопроса о подписании спикером Верховной Рады закона о деолигархизации.

"Надо разобраться с законом о деолигархизации, снять постановление об отмене (результатов голосования за законопроект о деолигархизации - ИФ) и открыть к подписи этот закон", - сказал Корниенко на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.

Он отметил, что в повестке дня на предстоящую пленарную неделю стоит небольшое количество законопроектов, которые необходимо рассмотреть, но все они являются важными.

Корниенко выразил надежду, в четверг народные депутаты по спецпроцедуре проголосуют за ресурсный законопроект (№5600) по наполнению бюджета.

"К сожалению, уже на следующий год, потому что пока мы занимались этим законопроектом по обработке комитетом 11 тыс правок, уже наступила осень, бюджетный процесс", - сказал депутат.