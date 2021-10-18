Первая нитка "Северного потока 2" заполнена техническим газом и готова к работе

Первая нитка газопровода "Северный поток 2" заполнена техническим газом и готова к работе, сообщил оператор стройки Nord Stream 2 AG.

"На 18 октября процедура по заполнению газом первой нитки газопровода "Северный поток 2" была завершена. В соответствии с планом и проектными требованиями нитка наполнена так называемым техническим газом в объеме приблизительно 177 млн куб. м, что обеспечивает уровень давления 103 бар в газопроводе. Данного давления достаточно, чтобы в дальнейшем начать транспортировку газа", - пишет оператор.

"Пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются. О следующих технических шагах Nord Stream 2 сообщит дополнительно", - также отмечается в сообщении.

Газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Укладка первой нитки завершилась в начале июня, второй - в сентябре. В "Газпроме" говорили о намерении начать поставку газа по новой магистрали еще в 2021 году, оценив потенциальный объем поставок до конца года в 5,6 млрд куб. м.

В начале сентября Федеральное сетевое агентство ФРГ (Bundesnetzagentur) получило документы на сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого газотранспортного оператора. Рассмотрение документов и принятие решения займет до четырех месяцев. Затем решение должно быть передано Еврокомиссии.

Как сообщалось, в понедельник в Киеве состоится брифинг главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко на тему "Сертификация оператора Северного потока-2: позиция Нафтогаза".