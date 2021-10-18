События

11:01 18.10.2021

В Украине хотя бы одной дозой от COVID-19 вакцинированы 81% работников образования

1 мин читать
В Украине хотя бы одной дозой от COVID-19 вакцинированы 81% работников образования

В Украине, по крайней мере, одной дозой от COVID-19 уже вакцинированы 81% работников образования, 82% работников здравоохранения и 95% военнослужащих.

Как сообщил на пресс-конференции в Киеве в понедельник заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Игорь Кузин, меньше всего вакцинированных среди приоритетных групп населения - люди пожилого возраста.

"Сейчас меньше всего вакцинированными остаются люди именно пожилого возраста. В этой категории, как минимум, одной дозой вакцинированы 23%, или чуть более 2 млн человек", - сказал он.

Кузин подчеркнул, что людям старше 65 лет необходимо вакцинироваться, так как они имеют высокий риск смерти от COVID-19.

"Восемь из 10 человек, которые умерли от COVID-19 в Украине за время пандемии, были люди старше 60 лет. Я призываю людей старшего возраста не идти на сознательный риск, а вакцинироваться", - сказал он.

Кузин напомнил, что для удобства вакцинации людей старшего возраста были открыты временные пункты вакцинации в отделениях "Укрпошты", где за последние недели вакцинировали около 30 тыс. человек старшего возраста.

Он сообщил, что в настоящее время в Украине работают более 3 тыс. пунктов вакцинации, 1 тыс. мобильных вакцинальных бригад, а также центры массовой вакцинации, график которых был продлен для удобства граждан.

Теги: #вакцинация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

06:56 16.10.2021
Ляшко предположил, что бустерная вакцинация в Украине скорее всего будет

Ляшко предположил, что бустерная вакцинация в Украине скорее всего будет

02:32 16.10.2021
Минздрав будет расширять список профессий для обязательной вакцинации от COVID-19

Минздрав будет расширять список профессий для обязательной вакцинации от COVID-19

11:58 15.10.2021
В Израиле на фоне активной вакцинации отмечается резкое снижение заболеваемости COVID-19 - СМИ

В Израиле на фоне активной вакцинации отмечается резкое снижение заболеваемости COVID-19 - СМИ

09:59 13.10.2021
Невакцинированных от COVID-19 до ноября работников сферы образования отстранят от работы – Минздрав

Невакцинированных от COVID-19 до ноября работников сферы образования отстранят от работы – Минздрав

18:47 12.10.2021
В Киеве работают 57 мобильных бригад для вакцинации от COVID-19 – КГГА

В Киеве работают 57 мобильных бригад для вакцинации от COVID-19 – КГГА

18:07 12.10.2021
Услугу по вакцинации от гриппа можно получить в частных клиниках Украины

Услугу по вакцинации от гриппа можно получить в частных клиниках Украины

19:18 11.10.2021
В ВОЗ рекомендуют прививать третьей дозой вакцины от COVID-19 людей с ослабленным иммунитетом

В ВОЗ рекомендуют прививать третьей дозой вакцины от COVID-19 людей с ослабленным иммунитетом

16:39 11.10.2021
Около 97% госпитализированных с коронавирусом украинцев не вакцинированы – Ляшко

Около 97% госпитализированных с коронавирусом украинцев не вакцинированы – Ляшко

16:04 11.10.2021
Одну дозу вакцины от COVID-19 уже получили почти 84% учителей - Шкарлет

Одну дозу вакцины от COVID-19 уже получили почти 84% учителей - Шкарлет

12:14 11.10.2021
Вакцинация на 90% сокращает вероятность госпитализации и летального исхода при заражении COVID-19 - исследование

Вакцинация на 90% сокращает вероятность госпитализации и летального исхода при заражении COVID-19 - исследование

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В КС поступило конституционное представление Верховного суда о назначении членов ВСП

Межобластные поездки общественным транспортом смогут совершать COVID-безопасные люди - Кузин

"Красный" уровень эпидопасности установлен в пяти областях, вскоре "красная" зона может расшириться – Кузин

В Украине за сутки зафиксировано 9 524 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровело 3 421 человек, 177 умерло

Одесса переходит в "красную зону" с 18 октября

ПОСЛЕДНЕЕ

Корниенко: надо разблокировать подписание закона о деолигархизации

Стефанчук призвал нардепов предусмотреть "единые и понятные подходы" в проекте постановления о допуске в Раду при наличии "ковидных" паспортов

ВАКС оправдал экс-министра инфраструктуры Омеляна по делу об уменьшении портовых сборов

В КС поступило конституционное представление Верховного суда о назначении членов ВСП

Первая нитка "Северного потока 2" заполнена техническим газом и готова к работе

Межобластные поездки общественным транспортом смогут совершать COVID-безопасные люди - Кузин

"Красный" уровень эпидопасности установлен в пяти областях, вскоре "красная" зона может расшириться – Кузин

Спецпредставитель ЕС по правам человека Гилмор прибыл в Киев

ЕС осуждает проведение оккупационной администрацией Крыма переписи населения на полуострове

В Украине ожидается высокий уровень пожарной опасности – ГСЧС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА