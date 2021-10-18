В Украине хотя бы одной дозой от COVID-19 вакцинированы 81% работников образования

В Украине, по крайней мере, одной дозой от COVID-19 уже вакцинированы 81% работников образования, 82% работников здравоохранения и 95% военнослужащих.

Как сообщил на пресс-конференции в Киеве в понедельник заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Игорь Кузин, меньше всего вакцинированных среди приоритетных групп населения - люди пожилого возраста.

"Сейчас меньше всего вакцинированными остаются люди именно пожилого возраста. В этой категории, как минимум, одной дозой вакцинированы 23%, или чуть более 2 млн человек", - сказал он.

Кузин подчеркнул, что людям старше 65 лет необходимо вакцинироваться, так как они имеют высокий риск смерти от COVID-19.

"Восемь из 10 человек, которые умерли от COVID-19 в Украине за время пандемии, были люди старше 60 лет. Я призываю людей старшего возраста не идти на сознательный риск, а вакцинироваться", - сказал он.

Кузин напомнил, что для удобства вакцинации людей старшего возраста были открыты временные пункты вакцинации в отделениях "Укрпошты", где за последние недели вакцинировали около 30 тыс. человек старшего возраста.

Он сообщил, что в настоящее время в Украине работают более 3 тыс. пунктов вакцинации, 1 тыс. мобильных вакцинальных бригад, а также центры массовой вакцинации, график которых был продлен для удобства граждан.