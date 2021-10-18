События

07:24 18.10.2021

Российские наемники четырежды нарушили режим тишины на Донбассе за сутки

1 мин читать
Российские наемники четырежды нарушили режим тишины на Донбассе за сутки

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе четырежды нарушили режим тишины, без потерь. С начала текущих суток режим тишины не нарушался, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 17 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в понедельник утром.

В частности, в направлении Луганского наемники совершили обстрел из станковых противотанковых гранатометов. В сторону Талаковки враг вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Неподалеку Крымского наемники применили станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы. У Новозвановки позиции украинских военнослужащих враг обстрелял из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"По состоянию на 7:00 утра, 18 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - добавили в штабе. 

Теги: #оос #сводка #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:16 18.10.2021
В Украине за сутки зафиксировано 9 524 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровело 3 421 человек, 177 умерло

В Украине за сутки зафиксировано 9 524 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровело 3 421 человек, 177 умерло

06:44 18.10.2021
Полиция расследуют обстоятельства ДТП на Буковине, где погибли два человека

Полиция расследуют обстоятельства ДТП на Буковине, где погибли два человека

04:27 18.10.2021
На столичных Осокорках обнаружен мертвым 60-летний мужчина

На столичных Осокорках обнаружен мертвым 60-летний мужчина

02:12 18.10.2021
СММ ОБСЕ продолжает работу на Луганщине - телеканал

СММ ОБСЕ продолжает работу на Луганщине - телеканал

21:02 17.10.2021
Стефанчук прогнозирует, что профильный комитет может через две недели подготовить законопроект о столице к рассмотрению во втором чтении

Стефанчук прогнозирует, что профильный комитет может через две недели подготовить законопроект о столице к рассмотрению во втором чтении

21:02 17.10.2021
Стефанчук прогнозирует, что профильный комитет может через две недели подготовить законопроект о столице к рассмотрению во втором чтении

Стефанчук прогнозирует, что профильный комитет может через две недели подготовить законопроект о столице к рассмотрению во втором чтении

20:59 17.10.2021
Фракция "Слуга народа" на своем заседании в понедельник планирует рассмотреть вопрос о кадровых ротациях в Кабмине - Стефанчук

Фракция "Слуга народа" на своем заседании в понедельник планирует рассмотреть вопрос о кадровых ротациях в Кабмине - Стефанчук

20:44 17.10.2021
Украина отправит на рассмотрение Венецианской комиссии проект закона о деолигархизации,  который будет подписан президентом

Украина отправит на рассмотрение Венецианской комиссии проект закона о деолигархизации,  который будет подписан президентом

20:30 17.10.2021
Это было для меня как дежавю - Зеленский о расследовании Pandora Papers об оффшорах

Это было для меня как дежавю - Зеленский о расследовании Pandora Papers об оффшорах

20:26 17.10.2021
Одесса переходит в "красную зону" с 18 октября

Одесса переходит в "красную зону" с 18 октября

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 9 524 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровело 3 421 человек, 177 умерло

Одесса переходит в "красную зону" с 18 октября

Врач Саакашвили заявил об ухудшении состояния его здоровья, но пока не видит необходимости в срочных мерах

На территории Одесского нефтеперерабатывающего завода неизвестные подожгли серу

В Украине за сутки зафиксировано 11288 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 3541 человек, 219 умерли

ПОСЛЕДНЕЕ

18 октября: Какой сегодня праздник

Турция может получить от США самолеты F-16 в качестве компенсации инвестиций в проект F-35

В Польше задержали украинца за перевозку нелегальных мигрантов из Ирака

Госсекретарь США и глава МИД Катара обсудили Афганистан

Посол Франции покинул Беларусь по требованию Минска

Совет ЕС обсудит усиление программы "Восточное партнерство" и сотрудничества со странами Персидского залива

Явка на местных выборах в Эстонии составила 54,8%

Европа переключилась на отбор запасов из хранилищ - официально начался зимний сезон

Зеленский: Если бы РФ подтвердила, что у Медведчука есть российское гражданство, мы бы рассмотрели возможности его обмена на действительных граждан Украины

"Слуга народа" обсудит на заседании фракции 18 октября проект госбюджет-2022

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА