Российские наемники четырежды нарушили режим тишины на Донбассе за сутки

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе четырежды нарушили режим тишины, без потерь. С начала текущих суток режим тишины не нарушался, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 17 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в понедельник утром.

В частности, в направлении Луганского наемники совершили обстрел из станковых противотанковых гранатометов. В сторону Талаковки враг вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Неподалеку Крымского наемники применили станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы. У Новозвановки позиции украинских военнослужащих враг обстрелял из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"По состоянию на 7:00 утра, 18 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - добавили в штабе.