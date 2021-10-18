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05:30 18.10.2021

Госсекретарь США и глава МИД Катара обсудили Афганистан

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудил ситуацию в Афганистане с заместителем премьер-министра Катара и министром иностранных дел Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани, сообщает госдеп.

"Госсекретарь Блинкен поблагодарил Катар за его прочное партнерство по вопросам региональной безопасности и помощь в безопасном транзите граждан США, законных постоянных жителей и афганцев, находящихся в опасности", - говорится в сообщении официального представителя госдепа Неда Прайса.

Ранее сообщалось, что один из крупнейших эвакуационных рейсов вылетел из Кабула в Доху в воскресенье. На этом рейсе находятся 353 эвакуированных из Афганистана. Среди них - преподаватели, сотрудники и студенты Американского университета Афганистана, а также граждане Афганистана, Соединенных Штатов, Нидерландов, Дании и Австралии.

Движение "Талибан" на фоне вывода войск США и НАТО из Афганистана в августе захватило практически без боя почти все провинции страны. 15 августа талибы без боев овладели Кабулом, после чего из нее бежал президент Ашраф Гани и члены его кабинета.

Президент США Джо Байден 31 августа объявил о завершении 20-летнего присутствия Соединенных Штатов и их союзников по НАТО в Афганистане. Последний военно-транспортный самолет ВВС США покинул кабульский аэропорт 30 августа, эвакуировав оставшихся американских военных, осуществлявших его охрану, и дипломатов, которые работали на территории воздушной гавани, остававшейся их последним оплотом в столице Афганистана.

Теги: #сша #афганистан #госсекретарь #катар
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