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00:22 18.10.2021

Совет ЕС обсудит усиление программы "Восточное партнерство" и сотрудничества со странами Персидского залива

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Усиление сотрудничества Европейского союза с постсоветскими странами-участницами программы "Восточное партнерство" (ВП) и укрепление роли Европы в регионе Персидского залива будут в понедельник в центре повестки дня Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге.

"Министры иностранных дел предложат идеи для министерской встречи и саммита Восточного партнерства, для будущих проектов сотрудничества между ЕС и ВП", - сообщил в пятницу на брифинге высокопоставленный чиновник ЕС.

Он напомнил, что в ноябре предстоит совещание ЕС-ВП на уровне министров иностранных дел, а в декабре - встреча в верхах. Их цель - дальнейшее сближение стран Восточного партнерства с ЕС как в экономическом, так и в политическом плане.

В понедельник в Люксембурге министры сосредоточатся на восстановлении стран ВП после пандемии COVID-19, их устойчивости к внешним воздействиям и проведении реформ. В частности, на солидарности с восточными партнерами в обеспечении вакцинами.

Беларусь ЕС по-прежнему считает участницей программы ВП, наряду с Азербайджаном, Арменией, Грузией, Молдавией и Украиной, но ограничил контакты с белорусскими властями рабочим уровнем. Поэтому на ноябрьской встрече не будет главы МИД Белоруссии, а на декабрьском саммите не будет Александра Лукашенко. Место белорусского представителя будет пустым и без флага.

После недавнего визита главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию оживился внешнеполитический проект ЕС по установлению прочных институциональных отношений с Советом сотрудничества стран Персидского залива. Он сформировался еще до пандемии коронавируса, но потом его реализация застопорилась. Министры обсудят подход ЕС к региону, экономическое взаимодействие с его странами в глобальной повестке дня ЕС. Собеседник журналистов отметил, что у самих этих стран "есть собственные хорошие идеи о сотрудничестве с ЕС".

На совещании в понедельник европейские министры иностранных дел рассмотрят, кроме того, политику ЕС в отношении Никарагуа с учетом предстоящих всеобщих выборов, а также ситуацию в Эфиопии, в Тунисе, на Западных Балканах, на Кипре, налаживание физического присутствия ЕС в Афганистане.

Теги: #совет #ес #повестка
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