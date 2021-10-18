События

00:19 18.10.2021

Явка на местных выборах в Эстонии составила 54,8%

1 мин читать
Явка на местных выборах в Эстонии составила 54,8%

 

В Эстонии в воскресенье прошли выборы в собрания местных самоуправлений.

Как сообщила Государственная служба по организации выборов, по предварительным данным, в голосовании приняли участие 54,8% лиц с правом голоса. В ходе досрочного и электронного голосования приняли участие в выборах 588 836 человек, из них 46,8% проголосовали электронным путем и 53,2% пришли на избирательные участки.

В выборах приняли участие 136 избирательных союзов и 8 партий. В этот раз не стала выходить со своими списками немногочисленная Объединенная левая партия Эстонии, в которую входят в основном русскоговорящие граждане.

На предыдущих местных выборах активность составила 53,3%.

Правом голоса на выборах собрания местных самоуправлений обладают жители, достигшие 16-летнего возраста по состоянию на 17 октября.

В Таллине, помимо избирательных участков, которые работали в помещениях, можно было проголосовать на свежем воздухе в специально оборудованных палатках. На избирательных участках не осуществлялась проверка Covid-сертификатов.

Наряду с гражданами Эстонии, избирательным правом на выборах в собрания местных самоуправлений обладают также граждане других государств Европейского союза и иностранцы, имеющие долгосрочный или постоянный вид на жительство (в том числе граждане РФ, Украины, Беларуси и других стран), а также обладатели "серых паспортов" лиц без гражданства.

Теги: #явка #эстония #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

04:59 17.10.2021
В Эстонии пройдут местные выборы

В Эстонии пройдут местные выборы

20:43 15.10.2021
СНБО ввел санкции против 237 человек за организацию выборов в Госдуму РФ на оккупированной части Донбасса и в Крыму

СНБО ввел санкции против 237 человек за организацию выборов в Госдуму РФ на оккупированной части Донбасса и в Крыму

08:37 14.10.2021
Нижняя палата парламента Японии распущена

Нижняя палата парламента Японии распущена

16:40 13.10.2021
Латвия и Эстония утвердили новую методику энерготорговли с Россией

Латвия и Эстония утвердили новую методику энерготорговли с Россией

03:04 13.10.2021
Боррель назвал парламентские выборы в Ираке важным шагом в укреплении демократии и стабильности

Боррель назвал парламентские выборы в Ираке важным шагом в укреплении демократии и стабильности

20:02 09.10.2021
Центристы лидируют на парламентских выборах в Чехии

Центристы лидируют на парламентских выборах в Чехии

11:12 09.10.2021
В Чехии второй день проходят парламентские выборы

В Чехии второй день проходят парламентские выборы

19:18 05.10.2021
Таран: рассчитываем на последовательную позицию наших друзей в разблокировании заседаний Комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны и получении ПДЧ

Таран: рассчитываем на последовательную позицию наших друзей в разблокировании заседаний Комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны и получении ПДЧ

03:31 04.10.2021
Фумио Кисида станет сотым премьером в истории Японии

Фумио Кисида станет сотым премьером в истории Японии

13:46 03.10.2021
Второй тур выборов мэра Тбилиси состоится 30 октября

Второй тур выборов мэра Тбилиси состоится 30 октября

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Одесса переходит в "красную зону" с 18 октября

Врач Саакашвили заявил об ухудшении состояния его здоровья, но пока не видит необходимости в срочных мерах

На территории Одесского нефтеперерабатывающего завода неизвестные подожгли серу

В Украине за сутки зафиксировано 11288 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 3541 человек, 219 умерли

Российские наемники 11 раз нарушили режим тишины на Донбассе за сутки

ПОСЛЕДНЕЕ

СММ ОБСЕ продолжает работу на Луганщине - телеканал

Совет ЕС обсудит усиление программы "Восточное партнерство" и сотрудничества со странами Персидского залива

Европа переключилась на отбор запасов из хранилищ - официально начался зимний сезон

Стефанчук прогнозирует, что профильный комитет может через две недели подготовить законопроект о столице к рассмотрению во втором чтении

Стефанчук прогнозирует, что профильный комитет может через две недели подготовить законопроект о столице к рассмотрению во втором чтении

Фракция "Слуга народа" на своем заседании в понедельник планирует рассмотреть вопрос о кадровых ротациях в Кабмине - Стефанчук

Украина отправит на рассмотрение Венецианской комиссии проект закона о деолигархизации,  который будет подписан президентом

Это было для меня как дежавю - Зеленский о расследовании Pandora Papers об оффшорах

Одесса переходит в "красную зону" с 18 октября

Зеленский: Если бы РФ подтвердила, что у Медведчука есть российское гражданство, мы бы рассмотрели возможности его обмена на действительных граждан Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА