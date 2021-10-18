Явка на местных выборах в Эстонии составила 54,8%

В Эстонии в воскресенье прошли выборы в собрания местных самоуправлений.

Как сообщила Государственная служба по организации выборов, по предварительным данным, в голосовании приняли участие 54,8% лиц с правом голоса. В ходе досрочного и электронного голосования приняли участие в выборах 588 836 человек, из них 46,8% проголосовали электронным путем и 53,2% пришли на избирательные участки.

В выборах приняли участие 136 избирательных союзов и 8 партий. В этот раз не стала выходить со своими списками немногочисленная Объединенная левая партия Эстонии, в которую входят в основном русскоговорящие граждане.

На предыдущих местных выборах активность составила 53,3%.

Правом голоса на выборах собрания местных самоуправлений обладают жители, достигшие 16-летнего возраста по состоянию на 17 октября.

В Таллине, помимо избирательных участков, которые работали в помещениях, можно было проголосовать на свежем воздухе в специально оборудованных палатках. На избирательных участках не осуществлялась проверка Covid-сертификатов.

Наряду с гражданами Эстонии, избирательным правом на выборах в собрания местных самоуправлений обладают также граждане других государств Европейского союза и иностранцы, имеющие долгосрочный или постоянный вид на жительство (в том числе граждане РФ, Украины, Беларуси и других стран), а также обладатели "серых паспортов" лиц без гражданства.